科技業跨政壇又一例！舊金山準市長任命 OpenAI執行長領導過渡團隊

科技公司執行長涉足政壇再添一例，繼馬斯克為川普政府效力後，OpenAI執行長奧特曼已獲舊金山市長當選人羅偉任命，成為過渡團隊共同主席，將為舊金山改革奠定基礎，並推進新政府與科技業的緊密合作。

舊金山市長當選人羅偉（Daniel Lurie）今天在X平台宣布過渡團隊領導成員的任命，當中包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），消息引發外界關注。

羅偉指出，過渡團隊將為舊金山改革奠定基礎，「幫助我們前進，建立一個為所有舊金山市民服務的政府。」

科技新聞網站TechCrunch報導，奧特曼已透過聲明回應，表示「很開心能幫助我所熱愛的城市，這座城市也是OpenAI的發源地；隨著市長當選人羅偉步入他的新職務，它（舊金山）也開啟了新篇章。」

羅偉為牛仔褲品牌Levi's母公司利惠公司（LeviStrauss & Co.）的繼承人，他在11月5日的選舉中擊敗現任市長布里德（London Breed），成為舊金山113年來首位不具任何市政經驗的市長，凸顯民心思變、及市民對加速解決毒品和犯罪問題的呼聲高漲。

舊金山近年因公共安全危機流失許多人氣，不少科技和新創公司出走。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）8月正式關閉位於舊金山的X總部；客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）也時常直言批評舊金山的亂象。

羅偉上任後的首要任務之一，便是吸引人才回流並說服科技公司留下發展，他之前接受科技新聞網站The Information訪問時表示，奧特曼是「這個地球上最重要的人物之一」，希望奧特曼和其他科技業領袖能共同帶領舊金山邁向振興。

大選過後，科技公司執行長獲邀成為政府顧問成為一種新氣象，馬斯克不久前獲美國準總統川普（Donald Trump）任命，主掌政府效率部，負責改革美國政府效能。

奧特曼成為羅偉過渡團隊重要成員，將推進新政府和科技業合作，商討如何帶領城市創新，與此同時，他也將藉著這個機會在政治領域取得更重要的影響力。

這份名單除奧特曼外，還有台裔舊金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）、華裔前舊金山警局指揮官葉培恩（Paul Yep）等人，囊括各個領域和多元族裔。