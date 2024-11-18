快訊

震不停！花蓮近海21:27發生規模4.6地震 13縣市有感

12強賽／豪取4勝、防禦率1.80 中華隊再擒古巴預賽完美收尾

好突然！高市府晚間發布「8區長調動」 新人事明天即生效

與歐普拉座談燒逾8千萬 賀錦麗耗鉅資競選吞敗引質疑

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗（圖）耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近250萬美元（約新台幣8134萬元），花錢大手大腳引來部分民主黨人批評質疑。(美聯社)
美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗（圖）耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近250萬美元（約新台幣8134萬元），花錢大手大腳引來部分民主黨人批評質疑。(美聯社)

美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近250萬美元（約新台幣8134萬元），花錢大手大腳引來部分民主黨人批評質疑。

「紐約時報」（The New York Times）報導，現為美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris）雖坐擁巨大財務優勢，仍成為20年來第1個輸掉全國普選票的民主黨總統候選人，且激戰州全數吞敗。選後她的競選團隊面臨黨內外質疑：究竟錢都花到哪裡去了？

報導指出，賀錦麗團隊為了吸引選民下重本，除了買廣告、找網紅、請人叩門宣傳、聘雇數以千計員工，還舉辦昂貴集會、奢華的歐普拉（OprahWinfrey）座談會、名人演唱會，甚至搬出無人機表演，15週造勢花掉15億美元（約新台幣488億元），平均1週消耗1億美元。

其中一項費用特別引人關注，那就是支付給歐普拉製作公司Harpo Productions的100萬美元。但根據2名聽過簡報的相關人士，活動總花費其實逼近250萬美元。

歐普拉則在社群媒體Instagram寫道，這筆錢被用於座談會舞台、燈光、攝影機、麥克風等設備及工作人員薪酬，「我個人並未收費」。

除了歐普拉，賀錦麗團隊也找來女神卡卡（LadyGaga）、碧昂絲（Beyonce）、邦喬飛（Bon Jovi）、克莉絲汀（Christina Aguilera）、詹姆斯泰勒（JamesTaylor）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等眾多巨星。儘管歌手本人可能無酬，仍得付錢給工作人員，選前集會總費用據稱超過1000萬美元。

但競選最大支出項目是廣告。財務紀錄顯示，賀錦麗團隊在7月21日至10月16日間，一共花費4億9400萬美元用於製作及購買媒體廣告，其中包括電視與數位廣告。不過根據追蹤政治廣告的AdImpact公司數據，自10月起，賀錦麗團隊的電視廣告費就比對手川普（Donald Trump）略低。

2名官員表示，選前最後一週，賀錦麗團隊還花費約90萬美元在拉斯維加斯（Las Vegas）知名球體建築Sphere的巨型螢幕下廣告；9月在賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）與川普辯論前，以及10月在美式足球聯盟NFL匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers）一場比賽上，團隊還出動無人機升空表演。

賀錦麗是在民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）7月宣布放棄爭取連任後，接替角逐總統大位。據稱兩人的競選團隊總計募得大約21.5億美元。

目前還不清楚川普陣營的總花費。一名熟知數據的消息人士透露，川普與共和黨總共募得12億美元。

團隊 廣告 賀錦麗

延伸閱讀

關注川普高關稅 巨大杜綉珍：靜觀其變但準備好了

川普2.0拉開中美新冷戰 楊永明：台灣出頭容易被棋子化

印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作

靠「中國加一」賺大發的越南 GDP可能因川普回鍋降4個百分點

相關新聞

與歐普拉座談燒逾8千萬 賀錦麗耗鉅資競選吞敗引質疑

美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近2...

CNN：拜登為烏克蘭攻俄開綠燈 大增川普接手風險

白宮擔心俄烏戰爭事態升級，幾個月來一直拒絕批准烏克蘭的武器請求，烏克蘭以強力譴責回應。就在這項請求似乎被擱置時，剩兩個月...

川普長子嗆拜登「挖坑」！小唐納：准烏用ATACMS是企圖引爆第三次大戰

美國華府放行烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內目標，引發升級戰事的憂慮，而川普長子小唐納（Donald Trump J...

美現任元首訪亞馬遜雨林首例 拜登：綠能趨勢不可逆

美國總統拜登今天在巴西亞馬遜雨林，就氣候變遷議題發表談話時說，「歷史此刻正注視著我們」。他也說，有人可能試圖否認或延緩美...

恐怖情人！躁男不滿女友新髮型 出言恐嚇被分手 失控持刀刺死

恐怖情人！有男子因不滿女友新髮型，曾出言恐嚇會拿刀刺對方，嚇得女友臨時搬到女兒住處暫住，…

拜登點頭了！首度批准烏克蘭使用長程飛彈 攻打俄羅斯境內目標

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情美國官員透露，再兩個月即將卸任的美國總統拜登，首度批准烏克蘭使用美製長程飛彈「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。