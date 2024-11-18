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避免聯邦政府停擺 美眾院議長籲通過臨時性措施

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長強生今天表示，他希望議員盡快通過臨時性措施，避免聯邦政府關門，並使得議員得以在總統當選人川普明年元月就任後，通過整部預算案。

法新社報導，國會議員須於12月20日前決定，是否通過預算，或是通過所謂的「持續（撥款）決議」（continuing resolution），以暫時維持聯邦政府運作。若未採取行動將致使聯邦政府癱瘓。

因全面改選而休會月餘的聯邦眾議院將於11月19日重新開議，新科議員將於明年元月宣誓就職，暫時性持續撥款將使得新國會於川普（Donald Trump）主政後通過全年度預算。

強生（Mike Johnson）今天接受福斯新聞（FoxNews）訪問說：「時間緊迫，12月20日就是最後期限，我們仍期盼，我們或許能搞定（整部預算），但若不行，我想我們將通過持續至明年上半年的臨時性措施，以利我們取得必要的時間搞定這件事。」

他還說：「我認為這終將是個好辦法，因為國家將因此受惠，因為之後在共和黨掌控下，我們在制定支出法案時將取得更多的發言權。」

11月5日的大選共和黨不但保住眾院多數，還從民主黨手中奪回參院掌控權，大大加強即將就任的川普通過法案的權力。

川普 議員

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