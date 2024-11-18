川普長子嗆拜登「挖坑」！小唐納：准烏用ATACMS是企圖引爆第三次大戰
美國華府放行烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內目標，引發升級戰事的憂慮，而川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）也隨即砲轟總統拜登快卸任了「開始挖坑」，企圖在川普上台前引爆第三次世界大戰。
每日郵報報導，川普長子在社群平台X嗆聲拜登，「軍工業複合體似乎想在我父親有機會創造和平、拯救生命之前，確保他們能讓第三次世界大戰爆發」。
川普主要金主、科技富豪薩克斯（David Sacks）則說，「川普明確獲得結束烏克蘭戰爭的民意授權。所以，拜登在任期最後兩個月做了什麼？大幅升高局勢。他的目標是給川普留下一個最糟糕的局面嗎？」
川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）則回應表示，川普是唯一能促成雙方和談、終止戰爭的人選。
過去烏克蘭一直不斷催促華府批准運用威力強大的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）對俄羅斯境內進行打擊，而在距離拜登即將卸任前2個月，華府做出這項重大的政策轉變。
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