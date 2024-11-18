沉睡14.3年的「比特幣鯨魚」被川普當選叫醒了！本金4千3狂翻至57.5億

美國總統大選結束後，川普當選的消息引發一波加密貨幣上漲熱潮。區塊鏈媒體ChainCatcher根據區塊鏈數據監測平台Onchain Lens報導，一名被稱為「比特幣鯨魚」的加密貨幣投資人，帳戶活動靜止14.3年後，在15日上午有所動作，將當初以每枚0.067美元購入、總值約134美元（約台幣4385元）的2000枚比特幣，以總額1.76億美元賣出，海賺逾台幣57.5億。

相關平台指出，這個帳戶將存在交易所的比特幣，全數轉移至美國加密貨幣交易所Coinbase，隨後再轉到50個不同錢包，估計其目的是為了出售。若以15日的價格來推算，這批比特幣的價值總值約1.76億美元，約台幣57.5億元。