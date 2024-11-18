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高盛說放手買黃金 重申央行需求及美降息看上3,000美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普贏得總統大選並提振美元之後，金價回落近7%。路透
川普贏得總統大選並提振美元之後，金價回落近7%。路透

高盛表示，在央行買盤和美國明年降息帶動下，金價明年預料會再創歷史新高，並將黃金列入2025年首選大宗商品交易之列，看好金價在川普總統任內進一步走揚。

Daan Struyven等分析師在報告中說，「放手買黃金」，重申到2025年12月每英兩3,000美元的目標價。他們表示，推升金價的結構性因素是央行需求增加，而Fed降息使資金流入ETF將帶來周期性的提振。

金價今年上演強勁的漲勢並連番次刷新歷史紀錄，但在川普贏得總統大選並提振美元之後，金價回落。金價走勢一直受到官方買盤增加和Fed轉向寬鬆的支撐。高盛表示，川普上台也有助推升金價。

高盛表示，如果貿易緊張局面更加惡化，可能再度激起黃金投機布局，美國財政難以為繼的疑慮加劇也有助金價行情，央行、尤其是持有大量美債做為外匯存底的央行可能選擇買進更多黃金。

在其他大宗商品方面，高盛預料布蘭特原油明年將在每桶70-85美元之間，但如果川普政府管制伊朗石油，油價短期內會有上漲的風險。他們表示，基本金屬比帶鐵金屬更受歡迎，而歐洲天然氣短期內面臨天氣因素帶來的上漲風險。

現貨黃金最新報每英兩 2,593美元左右，上個月觸及每英兩2,790美元上方的高點。美國選舉日以來，黃金價格已下跌近7%。

川普 金價 黃金

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