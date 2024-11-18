恐怖情人！躁男不滿女友新髮型 出言恐嚇被分手 失控持刀刺死

恐怖情人！美國有男子因不滿女友新髮型，曾出言恐嚇會拿刀刺對方，嚇得女友臨時搬到女兒住處暫住，並透過友人向對方提出分手。男子不滿被分手，找到女友哥哥，被告知對方不在後突然情緒失控，不只持刀刺傷對方，女友出面制止時，更不幸被他錯手刺死。

涉事男子目前被控謀殺、殺人未遂、以及嚴重襲擊和魯莽危害他人等罪名，被拘留在監獄不得保釋，需還押後審。

不滿女友新髮型 男友出言恐嚇

綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一名49歲男子瓜爾（Benjamin Garcia Gual），涉嫌持刀刺死50歲的女友席爾瓦（Carmen Martinez-Silva），並於11月3日下午被警方拘捕。席爾瓦的女兒雅馬里斯（Yamaris Knight）向警方透露，事緣起因是瓜爾不滿席爾瓦的新髮型，在事發前數日就曾因其髮型，出言恐嚇母親，指會拿刀刺對方。

難接受被分手 失手刺死女友

瓜爾偏激態度嚇得席爾瓦不敢回家，事發前一晚決定留宿女兒家。直至翌日早上，席爾瓦離開女兒住處，前往哥哥路易斯（Luis Martinez-Silva）家中作客探望，同時拜託另一朋友代為轉告瓜爾，稱要和對方分手。瓜爾找上門來，當時路易斯謊稱妹妹不在家，對方聞言離去，但他隨後折返，並以菜刀刺向路易斯。席爾瓦見狀立刻上前制止，惟瓜爾當下情緒失控，最後錯手刺死女友席爾瓦。

警方接報到場時，發現席爾瓦已經沒有生命迹象，送院搶救後證實不治；而路易斯身上有多處刀傷，包括頭部、胸部、腹部，以及手臂位置。據了解，事發時現場還有兩人試圖介入制止瓜爾，但亦險些遭到對方襲擊。

男子被控謀殺罪

當地警方交代案件時指，他們及後於1輛豐田汽車發現兇徒瓜爾，他當時手上仍拿着沾滿鮮血的菜刀，由於他在過程中亦受輕傷，被送往醫院治療。瓜爾目前被控謀殺、殺人未遂、以及嚴重襲擊和魯莽危害他人等罪名，被拘留在監獄且不准保釋，需等候後續審判。

家人網上籌款 為死者辦葬禮

雅馬里斯事後於社交平台發文哀悼，並貼出母親席爾瓦照片，「我美麗的母親已經不在我們身邊了」，並透過帖文公開接受籌款，所有捐款將用作舉行母親葬禮。

延伸閱讀：

2死倫常命案｜子圖自殺遭阻 持刀刺背弒父 逃亡後1原因倒斃路邊

恐怖倫常命案！20歲男不滿錢銀問題捱罵 持刀狂刺多下兼勒頸弒母

文章授權轉載自《香港01》