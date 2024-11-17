傳伊朗駐聯合國大使與馬斯克會面 外長否認：美媒捏造的故事

紐約時報日前報導，與美國總統當選人川普關係密切的億萬富豪馬斯克會見伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani），討論如何緩解伊朗與美國的緊張關係。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）16日接受國營電視台訪問時，強烈否認此事。

阿拉奇表示，「這是美國媒體捏造的故事，其背後動機也是可以被推測的」。

阿拉奇說：「依我看，美國媒體捏造馬斯克和伊朗駐聯合國大使會面，是種試探性舉動，觀察是否有採取這類行動的理由。我們仍在等待新的美國政府說明其政策，而我們會以此為基礎調整自己的政策。現在並非召開這類會談的時機，也不適合這麼做。」

阿拉奇還表示，「領導層沒有准許召開這類會談」，他指的是對於國家事務有最終決定權的最高領導人哈米尼。