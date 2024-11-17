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美通報首起M痘第一分支病例 患者近日曾赴東非

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
M痘示意圖。美聯社
M痘示意圖。美聯社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，加州出現了美國境內首起的M痘（mpox）第一分支（Clade I）確診病例。

路透社報導，美國疾管中心表示，患者最近曾至東非旅行，返國後不久在地方醫療機構接受治療後出院。

美國疾管中心說：「自那時起，這名患者就在家中隔離，並未特別接受針對M痘的治療，相關症狀也正逐步改善。」

自今年開年以來，當局已在非洲各地合計記錄到5萬多起M痘病例，約1100人死亡；其中逾85%的染疫病例和幾乎全數死亡病例發生在非洲中部。

M痘 患者 美國

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