美國西南航空客機起飛前遭槍擊 機場發聲明「人員未傷亡」

美國發生駭人倫常慘劇！1對長年關係不好的夫婦，上月底突然發生激烈爭執，雙方拿起刀及槍，雙雙受傷倒臥在廚房中，而他們的11歲兒子則因在房中戴著耳機打遊戲，完全沒察覺事件，直至他走到廚房才發現父母身受重傷，於是報警求助。

2024-11-15 07:58