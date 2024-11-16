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美國西南航空客機起飛前遭槍擊 機場發聲明「人員未傷亡」

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國聯邦航空總署表示，一架西南航空公司（Southwest Airlines）的客機今天遭到槍擊。圖／美聯社
美國聯邦航空總署表示，一架西南航空公司（Southwest Airlines）的客機今天遭到槍擊。圖／美聯社

美國聯邦航空總署表示，一架西南航空公司（Southwest Airlines）的客機今天遭到槍擊，當時這架飛機正在達拉斯愛田機場（Dallas Love Field Airport）滑行準備起飛。愛田機場說，所幸無人傷亡。

法新社報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）在網站上發布聲明指出：「西南航空2494航班在達拉斯愛田機場滑行準備起飛時，據報駕駛艙附近遭到槍擊。」

「這架波音737-800型客機隨後返回登機門，乘客已安全下機。」

事件發生在當地時間晚間8時30分，該航班原定從德州達拉斯飛往印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）。

根據達拉斯愛田機場在社群媒體平台X發布的聲明，這起事故未傳出人員傷亡。

槍擊 機場 美國

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