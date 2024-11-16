拳怕少壯或寶刀未老？前拳王泰森對決網紅保羅 觀賽指南一次看

美國前重量級拳王麥可．泰森（Mike Tyson）對決網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）將於美東時間15日在德州阿靈頓市登場。兩人原訂今年7月較量，因泰森搭機時健康出狀況，且需時間從胃潰瘍康復而推遲4個月。

拳擊賽在美式足球達拉斯牛仔隊耗資12億美元打造的主場舉行，比賽經德州官方認定為職業比賽，但做了一些修改。以下是美聯社為這場話題性十足的大賽整理的觀賽指南：

何時開始？

比賽的確切開始時間難以預測，轉播已於美東時間晚上8點開始，主賽可能接近美東時間周五深夜，約為台灣時間16日中午左右。

可否在Netflix免費觀看？

儘管這場拳擊賽並非採用傳統且昂貴的「付費觀賽」（Pay-Per-View）模式，但仍需要Netflix會員資格才能觀看。截至2024年第三季末，Netflix全球訂戶超過2.8億。

比賽賠率多少？

根據BetMGM體育博彩的數據，保羅是-250的賠率熱門。這意味著押保羅獲勝的回報會少於投注金額的一半。

兩位選手的年齡差距是多少？

保羅今年27歲，泰森58歲，兩人相差31歲。

泰森最後一次參加正式比賽是何時？

泰森2005年輸給麥克布萊德（Kevin McBride）後退休，職業生涯戰績為50勝6負，其中44場KO。他4年前曾與瓊斯（Roy Jones Jr.）進行一場表演賽。保羅戰績為10勝1負，其中7場KO，對手多為名不見經傳的選手，他唯一的敗績是輸給前重量級冠軍泰森．福瑞（Tyson Fury）的弟弟湯米（Tommy Fury）。

比賽將進行幾回合？

比賽預計進行8回合，每回合2分鐘，而非通常的3分鐘、10或12回合。此外，泰森與保羅將使用較重的14盎司拳套（標準為10盎司），以降低拳擊威力。德州監管部門表示，泰森的身體狀況符合比賽要求，允許比賽進行。

選手酬金如何分配？

據報導，保羅將進帳約4000萬美元，泰森則為2000萬美元。保羅曾在8月的一場記者會中提及他的報酬數字。

有哪些前賽？

當晚最具正規性的職業比賽被宣傳為共同主賽，是泰勒（Katie Taylor）與塞拉諾（Amanda Serrano）之間的超輕量級冠軍賽。此外還有另外5場比賽作為前賽。

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