美媒：中國大舉入侵電信網絡 T-Mobile也遭駭

「華爾街日報」今天引述知情人士說法報導，電信營運商T-Mobile的網絡也是遭受中國網路間諜行動破壞的系統之一，這次行動駭入多家美國和國際電信公司。

報導指出，與中國情報機構有關的駭客入侵T-Mobile，這是長達數月針對高價值情報目標手機通訊的間諜行動一環；報導沒有提到這波攻擊何時發生。

公司發言人告訴華爾街日報：「T-Mobile密切監控這波遍及整個業界的攻擊，目前T-Mobile系統和資料未受重大影響，且我們沒有證據顯示客戶資訊遭波及。」

報導提到，目前不清楚T-Mobile客戶有哪些通話和通聯紀錄被竊取，或是否被竊取。

T-Mobile尚未回覆路透社的置評要求。

美國聯邦調查局（FBI）、美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）本月13日表示，與中國有關的駭客入侵為數不明的電信公司，截獲供美國執法機關使用的監視資料。