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華爾街日報曝：伊朗上月向拜登保證 不會殺川普

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳伊朗上個月向拜登政府保證不會暗殺川普。圖為美國駐伊朗大使館。美聯社
傳伊朗上個月向拜登政府保證不會暗殺川普。圖為美國駐伊朗大使館。美聯社

華爾街日報15日獨家報導，美國官員透露，伊朗政府上個月向美國總統拜登政府提供書面保證，表示沒有意圖謀殺美國總統當選人川普。這個秘密互動顯示在共和黨為川普重返白宮做準備之際，伊朗和美國都企圖緩解雙方的緊張。

報導指出，美國9月曾以書面形式私下警告伊朗，不要意圖殺害川普，伊朗政府隨後於10月14日以書面回覆，沒有此意圖。美國官員指出，華府此舉反映其公開立場，也就是任何針對川普的威脅都會被美國視為最高國家安全議題，若是對川普動手，都會被視為戰爭行為。

美國司法部上周才提到，伊朗特務試圖在川普當選前進行暗殺行動，當時指出，伊朗一直嘗試殺害這位可能再度當選的前總統。

美國聯邦檢察官8月起訴一名與伊朗有關的巴基斯坦男子，指控他企圖殺害川普，引起美國官方注意，加強川普在競選期間的維安。

川普在2020年1月下令以無人機殺害伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗因此長年來揚言報復川普。美國官員表示，伊朗還想報復參與策畫殺害蘇雷曼尼以及主張加強對伊朗施壓的川普政府官員。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日駁斥有意殺害川普，稱這種指控是「三流喜劇」。

伊朗 川普 美國

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