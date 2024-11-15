在社群媒體評論大選與選民引發強烈反彈 美科普雜誌總編輯下台

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
手機螢幕上顯示著美國科普雜誌《科學人》的App頁面。資料照片。路透 / Postmodern Studio
手機螢幕上顯示著美國科普雜誌《科學人》的App頁面。資料照片。路透 / Postmodern Studio

華盛頓郵報14日報導，因在社群媒體評論2014年大選與選民引發強烈反彈，美國科普雜誌《科學人》（Scientific American）的總編輯赫爾穆特（Laura Helmuth）宣布辭職。

根據報導，赫爾穆特在社群媒體Bluesky發表了一系列貼文，像是「我向比較年輕的選民道歉，我的X世代充滿了他X的法西斯分子」，以及「聲援最卑鄙、最蠢、最偏執的高中同學正在慶祝早期開票結果的大家，因為X他們到月球再回來」

赫爾穆特還在一篇貼文寫道，「我每4年都會記得，我為什麼離開自己長大的印第安納州，也記得我為什麼尊重留下來，並且正努力讓那裡不那麼種族歧視和性別歧視的人，宇宙的道德弧線不會自行彎曲」。

赫爾穆特後來刪除了這些貼文，並於7日道歉，承認「冒犯與不適當」，並不反映自己的信念，而是「對於選舉結果感到震驚和困惑的錯誤表達」，當然也不反映科學人或同事的立場。

然而，截圖已在「X」廣為流傳，一個名為「The Rabbit Hole」的帳號就公開詢問，赫爾穆特是「完全致力於毫不妥協科學誠信的人」，或是「接管了科學機構的政治活動人士」，跟隨該帳號的「X」所有人馬斯克現身回應「後者」，引發了大批網友的一窩蜂評論、回覆跟點讚。

推特/X連結：https://x.com/elonmusk/status/1856348704514437170

赫爾穆特14日上Bluesky發文，宣布經過令人興奮的4年半總編輯生涯之後，她已經決定離開科學人，將花點時間想想下一步怎麼走，「還有去賞鳥」。赫爾穆特沒有立即回應置評請求。

Bluesky連結：https://bsky.app/profile/laurahelmuth.bsky.social/post/3lawlkjh6ns23

科學人社長金柏莉．劉（Kimberly Lau）在聲明中表示，離職是赫爾穆特的決定，已在尋找新人，「我們感謝蘿拉領導科學人的4年，雜誌在這段期間贏得多個重要的科學傳播獎項，並且見證了一個重新構想的數位新聞編輯室成立，我們祝她今後一切順利」，但並未回應赫爾穆斯離職是否跟馬斯克等人反彈相關問題。

推特/X連結：https://x.com/nypost/status/1857345660112048252

X 社群媒體 馬斯克

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