鐵桿反疫苗…甘迺迪獲川普欽點衛生部長 挨轟「明顯且當前的危險」

美國候任總統川普14日宣布，提名小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衛生部長，但甘迺迪不只是反疫苗活動人士，還信奉一系列其他已被拆穿的健康相關陰謀論，立刻引來廣泛的批評。

衛報14日報導，專注於消費者權益的進步非營利組織「公開公民」（Public Citizen）抨擊，「甘迺迪對國家衛生是明顯且當前的危險，他不應被允許進入衛生部大樓，更不用說被安排負責國家公共衛生機構」。

「公開公民」接著批評，「川普在新冠疫情期間無能的公衛政策奪走了數十萬條人命，透過任命甘迺迪為衛生部長，川普正在招致另一場政策推動的公衛災難」。

南加州大學的傳染病醫師阿卡德（Apu Akkad）將此事稱為「公衛的一個可怕日子」。他指出，「我正一遍又一遍地這麼說，但最重要的將是，『只』根據強而有力的證據做出公衛決策或變動。我希望，我們至少已從新冠學會了這麼多」。

民主黨籍的加州聯邦眾議員賈西亞（Robert Garcia）則砲轟「他X的瘋了」，並指甘迺迪是「疫苗否認者與極端的陰謀論者，將摧毀我們的公衛基礎設施和疫苗分發系統，這將奪走人命」。

The RFK as Health Secretary appointment is fucking insane. He’s a vaccine denier and a tin foil hat conspiracy theorist. He will destroy our public health infrastructure and our vaccine distribution systems. This is going to cost lives. — Robert Garcia (@RobertGarcia) 2024年11月14日

加拿大卑詩省兒童醫院的兒科醫師麥卡爾平（Alastair McAlpine）表示，「很難誇大這是多麼糟糕的決定，甘迺迪沒有醫學訓練，他是一名鐵桿反疫苗和錯誤資訊販子，上一次插手一國醫療事務（薩摩亞），83名兒童死於麻疹」。

根據FactCheck.org的報告，薩摩亞2018年發生護理師不小心用過期的肌肉鬆弛劑代替水來準備麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗，造成2名嬰兒死亡，政府隨後暫時停止疫苗接種計畫，引來了甘迺迪跟他創辦的非營利組織「兒童健康防衛」（CHD）等反疫苗倡導者，據報傳播各種有關疫苗接種的謊言，進而導致接種率急劇下滑。

這分2023年首度發布的報告指出，薩摩亞隔年爆發了因一名染病旅人造成的麻疹，最終感染5700多人，造成兒童在內的83人死亡。甘迺迪在紀錄片《Shot in the Arm》的採訪中表示，他對這個結果不承擔任何責任。

衛報還報導，在另一個健康議題上，甘迺迪曾表示川普將推動把強化牙齒與減少蛀牙的氟化物從飲用水排除，還在自己的獨立總統競選活動期間吹捧生乳和伊維菌素（ivermectin）的有效性；伊維菌素是一種抗寄生蟲藥物，已被證明不能治療新冠病毒。