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馬斯克會晤伊朗駐聯合國大使 試圖緩和美伊緊張

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，與美國總統當選人川普關係密切的科技業億萬富豪馬斯克會見伊朗駐聯合國大使，試圖緩和伊朗與美國之間的緊張局勢。

紐時援引匿名的伊朗消息人士的話報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）之間的會晤是「積極的」。

根據紐時，兩人11日在一處秘密地點會面，會談持續超過1個小時。

川普的政權交接團隊和伊朗駐聯合國代表團均未立即證實此次會面。

如果此次會面得到證實，這可能表明川普認真看待與伊朗的外交關係，而不是選擇他所屬共和黨內許多保守派以及以色列所偏好的強硬路線。

這也再次顯示出馬斯克的非凡影響力。這位特斯拉（Tesla）和社群平台X老闆與川普幾乎是如影隨形，據報導，他甚至參與了川普與各國領導人的電話會談。

川普在上一屆任期內撕毀了前任總統歐巴馬所談成的伊朗核協議，並改採「極限施壓」政策，試圖迫使其他國家不要購買伊朗石油。

但川普一直認為自己是名優秀的生意人。儘管他公開支持以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），而尼坦雅胡在以色列對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動戰爭的同時，下令對伊朗進行軍事打擊，川普在最近一場活動中仍表示對外交持開放態度。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）被視為是溫和派人士，他今天會見來訪的聯合國核監察機構負責人時表示，德黑蘭希望澄清外界對伊朗「和平」核計畫的疑慮。

伊朗 川普 馬斯克

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