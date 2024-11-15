快訊

天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

促進胃腸健康 醫師每天早餐吃優格再加4樣「超級食物」

整理包／賀12強第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」 咖啡、珍奶全都有

加州2年後選州長 賀錦麗若參選近半數選民考慮支持

中央社／ 舊金山14日專電

加州將於2026年舉行州長選舉，現任州長紐松2027年將卸任，目前預估參選人數可能逾10人，競爭激烈。加州大學柏克萊分校發布的民調顯示，若美國副總統賀錦麗屆時參選，將近半數加州選民會考慮投她一票。

今年總統大選，賀錦麗（Kamala Harris）沒有意外拿下加州，雖然計票工作還在進行中，已開出的8成選票來看，川普（Donald Trump）幾乎在各郡得票率都有上升。

即便在自由派大本營舊金山，兩黨候選人得票率的幅度差距也縮小；在弗瑞斯諾郡（Fresno County），現任總統拜登（Joe Biden）4年前贏川普8個百分點，今年川普超前賀錦麗6個百分點，自2004年以來首度由藍轉紅。2年後的州長選舉，共和黨來勢洶洶。

加州大學柏克萊分校政府研究院（Berkeley IGS）昨天發布一份民調，針對已宣布參選和可能參選州長的14名人選進行支持度調查，包括9名民主黨籍和4名共和黨籍。結果顯示，支持度位居前三名的人選為民主黨籍聯邦眾議員波特（Katie Porter）、共和黨籍河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）、和共和黨籍加州參議員達勒（Brian Dahle）。

民調進行時間為10月底，逾4000名登記選民接受訪問，誤差範圍為正負3個百分點。

除了領先的3人之外，其他人選還包括民主黨籍的加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、前洛杉磯市長維雅萊構沙（Antonio Villaraigosa）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）；共和黨方面，曾角逐加州主計長的台裔學者陳仁宜也被列為可能參選人。

這份調查並未納入即將卸任的現任副總統賀錦麗，不過根據另外一項調查，若賀錦麗競選，有33%的選民表達非常可能支持，另有13%的人表示可能支持。目前總統大選剛落幕，賀錦麗未來動向尚不明朗，但是她在加州具有一定影響力。

加大柏克萊分校政府研究院共同主任謝克勒（EricSchickler）表示，目前看來，這場選戰會出現激烈競爭，如果賀錦麗參選，基於她的知名度，將有顯著優勢。

現任加州州長紐松（Gavin Newsom）將於2027年卸任，被視為代表民主黨角逐下屆美國總統的可能人選。

共和黨 民主黨 賀錦麗

延伸閱讀

擁四大領域的鴻海集團小尖兵：乙盛-KY

拜登白宮見川普喊「歡迎回來」！密談2小時承諾順利移交政權

312：226 川普拿下亞利桑那！橫掃7搖擺州 選舉人票312狠甩賀錦麗

【專家之眼】川普勝選祕笈：在野黨學得來嗎？

相關新聞

雙屍慘案！夫妻廚房刀槍廝殺 兒在房間戴耳機打遊戲毫不知情

美國發生駭人倫常慘劇！1對長年關係不好的夫婦，上月底突然發生激烈爭執，雙方拿起刀及槍，雙雙受傷倒臥在廚房中，而他們的11歲兒子則因在房中戴著耳機打遊戲，完全沒察覺事件，直至他走到廚房才發現父母身受重傷，於是報警求助。

川普當選後打更兇！數據：俄羅斯本周無人機襲擊強度狂增44%

美國廣播公司（ABC）分析指出，在川普當選後的一周內，俄羅斯對烏克蘭城市的遠程無人機襲擊強度增加了約44%。

倒追13歲男學生 「願為他入獄、背叛丈夫」43歲女狼師被逮

美國洛杉磯近日爆出一名特教老師涉嫌性侵年僅13歲的學生，更為此拋棄丈夫，引發社會震驚。

影／自閉兒摸賓士被賞巴掌 福特經銷商看不下去「霸氣送新車安慰」

加州一名自閉症男童觸摸賓士車車標，沒想到車主下車後竟怒搧男童巴掌。這段影片當時在社群媒體上引發熱議，近期這家人到福特經銷商修車，沒想到車行老闆認出這家人的身份，竟直接送他們一輛新車。

因信仰拒打新冠疫苗遭解雇 員工怒告公司歧視勝訴獲判4.1億

美國密西根州一名虔誠的天主教徒因拒絕接種新冠疫苗遭公司解雇，憤而向公司提告，近期訴訟判決出爐，女子不但獲勝，公司還得賠償近1300萬美元。

緊隨川普！美國駐聯合國大使提名人曾力挺烏克蘭 現避答加入北約問題

美國候任總統川普日前宣布，提名聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使。斯特凡尼克先前推動烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。