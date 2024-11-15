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雙屍慘案！夫妻廚房刀槍廝殺 兒在房間戴耳機打遊戲毫不知情

香港01／ 撰文／喬納森
胡安及西西莉亞在家發生激烈爭執，用刀槍廝殺雙雙身亡。（網上圖片）
胡安及西西莉亞在家發生激烈爭執，用刀槍廝殺雙雙身亡。（網上圖片）

美國發生駭人倫常慘劇！1對長年關係不好的夫婦，上月底突然發生激烈爭執，雙方拿起刀及槍，雙雙受傷倒臥在廚房中，而他們的11歲兒子則因在房中戴著耳機打遊戲，完全沒察覺事件，直至他走到廚房才發現父母身受重傷，於是報警求助。夫婦最終傷重不治，警方調查發現涉案的槍械是父親從工作地方偷回來的，由於事件不涉及第三人，有待繼續調查以釐清真相。

綜合外媒報導，事件發生於10月31日萬聖節，死者夫婦為38歲胡安 （Juan Antonio Alvarado Saenz）及39歲的西西莉亞（Cecilia Robles Ochoa）。當日兩人在位於美國俄勒岡州波特蘭家中，因事發生激烈爭執，兩人分別用刀及槍攻擊對方，雙方最後傷重倒臥地上。

他們的11歲兒子因在房中戴上耳機打遊戲，完全沒有察覺父母發生爭吵，直至他走到廚房，才發現父母重傷倒臥血泊中，才急忙報警求助，然而兩人送醫急救後終告不治。

警方調查後發現丈夫胡安的胸口有多處刀刺傷口，而妻子西西莉亞則除了有刀傷，更受槍傷，並在現場檢獲1把刀及1支手槍，並揭發涉案槍械是胡安從工作的地方偷來的。警方又指這對夫妻關係不好，已打算分居，由於事件中沒有第三方在場，暫時未能知悉誰是最初發動襲擊的人，須進一步調查以釐清真相。

女死者身受多處刀傷，搶救後終不治。（網上圖片）
女死者身受多處刀傷，搶救後終不治。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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