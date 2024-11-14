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倒追13歲男學生 「願為他入獄、背叛丈夫」43歲女狼師被逮

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪塔瑞科藉職務之便性侵學生，甚至不惜拋棄丈夫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
瑪塔瑞科藉職務之便性侵學生，甚至不惜拋棄丈夫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國洛杉磯近日爆出一名特教老師涉嫌性侵年僅13歲的學生，更為此拋棄丈夫，引發社會震驚。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲的瑪塔瑞科（Colleen Jo Matarico）與13歲的受害男童發生「不正當關係」長達一年以上，她甚至形容男童是她的「毒品」，還毫無悔意地說自己願意為男童入獄，因為他是「唯一值得（為他）坐牢的人」。

據法庭文件指出，瑪塔瑞科是男童在學校的特教老師，她在男童13歲時就開始與他發生不當關係，大多數性侵行為發生在去（2023）年8月至11月之間。更令人髮指的是，即使知道警方已經介入調查，瑪塔瑞科依然沒有收斂，還是開車到男童現在就讀的高中等他放學，更再次在車上對他性侵。

瑪塔瑞科透過Instagram聯繫男童的朋友，試圖藉此持續和男童保持聯絡。瑪塔瑞科的家人發現她的怪異行徑後，有好幾位家人懇求她停止這段不倫戀，但瑪塔瑞科不但置之不理，還反而愈陷愈深。

男童在審理過程中曾向檢方表示，瑪塔瑞科的佔有慾十分強烈，讓他感到很害怕，而且即使男童拒絕，瑪塔瑞科仍不斷表達「愛意」，甚至還和丈夫離婚，以示自己想和男童交往的決心。

瑪塔瑞科面臨多項性侵兒童指控，並被指控向未成年人提供毒品，不過瑪塔瑞科均不認罪。目前警方已頒布保護令禁止瑪塔瑞科靠近男童，全案仍在審理中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

性侵 未成年 洛杉磯 美國

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