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影／自閉兒摸賓士被賞巴掌 福特經銷商看不下去「霸氣送新車安慰」

聯合新聞網／ 綜合報導
車主疑似不滿莫拉萊斯觸摸車標，出手賞他巴掌。示意圖，圖片來源／ingimage
車主疑似不滿莫拉萊斯觸摸車標，出手賞他巴掌。示意圖，圖片來源／ingimage

加州一名自閉症男童觸摸賓士車車標，沒想到車主下車後竟怒搧男童巴掌。這段影片當時在社群媒體上引發熱議，近期這家人到福特經銷商修車，沒想到車行老闆認出這家人的身份，竟直接送他們一輛新車。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在今年7月，10歲的莫拉萊斯（Alfredo Morales）患有自閉症，當時他和姊姊坐在公車站，看到路邊停了一輛價值14.6萬美元（約新台幣467萬元）的賓士車。莫拉萊斯疑似出於好奇伸手觸摸車標，沒想到車主沙卡基恩（Scott Sakajian）竟然直接出手賞莫拉萊斯巴掌，引發網友眾怒；沙卡基恩則被指控故意虐待兒童罪和傷害罪。

莫拉萊斯的家人駕駛的是一輛2010年款的福特F-150，不過車子出了問題，近期他們到福特的經銷商維修。想不到車行經理認出這家人的身份，又看見他們的車子老舊，決定直接送他們一輛全新的2023年款Explorer。這輛車目前市價約36,000美元（約新台幣115萬元），但車行決定不收一毛錢免費贈送。

車行總經理賽洛克斯（Dan Theroux）表示，原本的F-150已經太過老舊，如果要繼續開就要大幅翻修，不只費用龐大，對這家人來說也不划算。他考慮到孩子的處境，得知他們一直住在車子裡，認為「這麼做就是最正確的選擇」。這台新車還附帶「金牌認證保固」，代表未來無論在哪家福特經銷商，都能享有免費維修服務。

莫拉萊斯的父親米格爾（Miguel Morales）對車行的善舉十分感激，他說自己「無法用言語表達有多感謝」。米格爾表示，莫拉萊斯已經進入專門為自閉症兒童開設的學校就讀，現在他們正努力尋找更穩定的住所，也希望能夠重啟之前歇業的餐廳，為未來的生活奠定基礎。

福特 賓士

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