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因信仰拒打新冠疫苗遭解雇 員工怒告公司歧視勝訴獲判4.1億

聯合新聞網／ 綜合報導
多姆斯基提告公司強逼施打疫苗，獲賠4.1億台幣。示意圖，圖片來源／ingimage
多姆斯基提告公司強逼施打疫苗，獲賠4.1億台幣。示意圖，圖片來源／ingimage

美國密西根州一名虔誠的天主教徒因拒絕接種新冠疫苗遭公司解雇，憤而向公司提告，近期訴訟判決出爐，女子不但獲勝，公司還得賠償近1300萬美元。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年63歲的多姆斯基（Lisa Domski）在密西根州藍十字藍盾公司（Blue Cross Blue Shield of Michigan, BCBSM）工作將近40年。公司在2021年10月強制員工施打疫苗，除非員工有宗教信仰或醫療因素無法接種疫苗，才能按特例申請避免接種。

多姆斯基是一名虔誠的天主教徒。她認為當時市面上的疫苗大多使用胎兒細胞進行測試或研發，與她的宗教信仰相悖，因此拒絕接種。她按照公司指示申請避免疫苗接種，沒想到卻遭到公司拒絕。

不僅如此，該公司還威脅多姆斯基，如果她不遵守接種規定，公司要予以解雇，並真的在2022年1月5日正式開除她。多姆斯基認為公司的作法根本是「宗教歧視」，向密西根州東區聯邦法院提出歧視訴訟。多姆斯基向法院表示，自己在疫情期間早已轉為遠端工作模式，強制施打疫苗對在家工作的她來說根本沒有必要。

多姆斯基的律師馬可（Jon Marko）質疑公司的申請程序「武斷」又「不一致」。他指出，雖然多姆斯基在申請拒打疫苗時已經提供神父和教堂的聯絡資訊，但公司卻以「對她的宗教信仰不了解」為由而駁回。

近日法院裁定多姆斯基勝訴，BCBSM必須支付共計約1269萬美元（約新台幣4.1億元）的賠償金。該公司表示對此判決感到失望，目前在考慮是否提出上訴。

信仰 新冠疫苗 疫情 美國

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