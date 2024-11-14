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緊隨川普！美國駐聯合國大使提名人曾力挺烏克蘭 現避答加入北約問題

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普（右）與紐約州聯邦眾議員、美國駐聯合國大使提名人斯特凡尼克，攝於1月19日。圖／路透資料照
美國候任總統川普（右）與紐約州聯邦眾議員、美國駐聯合國大使提名人斯特凡尼克，攝於1月19日。圖／路透資料照

美國候任總統川普日前宣布，提名聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使。斯特凡尼克先前推動烏克蘭加入北約，曾稱這對區域穩定至關重要，現在她卻拒絕說明是否仍支持烏克蘭加入北約，也拒絕回答她是否仍認為俄羅斯在烏克蘭犯下種族滅絕。

CNN 13日報導，斯特凡尼克2022年敦促北約接納烏克蘭，還主張大規模軍援支持烏克蘭，強調川普政府先前提供了標槍飛彈，「我已經看到烏克蘭對該區域多麼重要，他們需要獲准進入北約，而我們需要盡我們所能，向他們提供彈藥和標槍飛彈。切記，標槍飛彈是在川普政府領導下提供的」。

斯特凡尼克當時的言論反映了強烈的挺烏立場，符合俄烏衝突早期美國跨黨派支持基輔當局。但記者現在提問，斯特凡尼克是否仍支持烏克蘭加入北約時，發言人拒絕具體說明斯特凡尼克目前立場，轉而表示她正跟川普的方針一致。

斯特凡尼克的通訊主任布萊克（Ali Black）告訴CNN，斯特凡尼克「完全支持川普總統通過實力實現和平的政策綱領，並將跟隨他作為三軍統帥的領導，採取最佳做法結束烏克蘭戰爭」。當記者問及斯特凡尼克是否信守過去的發言，即俄羅斯正在烏克蘭犯下種族滅絕時，斯特凡尼克的辦公室拒絕進一步置評。

CNN指出，斯特凡尼克避答是否仍支持烏克蘭加入北約，當前輿論也已逐漸遠離早期對烏克蘭的支持，川普和其他共和黨人則質疑美國對烏克蘭的軍事和財政援助。

此外，斯特凡尼克在眾議院的行動也已隨著輿論轉變，從最初的鼓吹挺烏克蘭立法、支持多輪對俄制裁和對烏軍援，到今年4月投票反對600億美元的烏克蘭援助包裹方案，理由是擔憂開支，並指美國應優先處裡南部邊境危機。

北約 川普 烏克蘭 聯合國

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