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機場吃藥配酒…迷路遭拘留！美眾院外委會主席麥考爾認錯

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾說，他月初在搭上飛回德州的預定航班前服藥飲酒，在杜勒斯國際機場「迷路」，遭到短暫拘留。美聯社
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾說，他月初在搭上飛回德州的預定航班前服藥飲酒，在杜勒斯國際機場「迷路」，遭到短暫拘留。美聯社

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾說，他月初在搭上飛回德州的預定航班前服藥飲酒，在華盛頓附近的杜勒斯國際機場「迷路」，因此遭到短暫拘留。

美聯社報導，共和黨聯邦眾議員麥考爾（MichaelMcCaul）在聲明中說：「兩個週末前，我做錯了一件事，我對這件事負有所有責任。我錯過飛往德州的班機，發現自己在杜勒斯國際機場（Dulles InternationalAirport）迷路。這是因為我做了糟糕的決定，我把（為了在即將搭上的班機睡覺而服用的）安眠藥Ambien與一些酒精混合服用。」

「在等待家人來接我時，執法人員短暫拘留我。我對那天傍晚攔截我的執法人員只有尊重與感謝。這起事件並不反映我的為人與我努力想成為的人。我是人，我並不完美。但我下定決心從這個錯誤中學習，如果上帝許可的話，我想成為一個更好的人。」

麥考爾本月在包含奧斯汀（Austin）與休士頓郊區的德州第10選區連任聯邦眾議員，這是他第11個任期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德州 機場 議員

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