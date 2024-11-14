船隻出海翻覆6落海僅1獲救 倖存13歲少年：爸爸要我「躲保冷箱」
美國日前發生一起船隻翻覆意外，一名少年躲在保冷箱中漂到岸上獲救，是這起悲劇中唯一的倖存者。
根據《ABC7 News》、《紐約郵報》等報導，美國一名13歲少年朱拉迪（Juladi “Jude” Khammoungkhoune）本月2日和父親及4名親友出海捕蟹，結果船隻在博德加灣翻覆，全員落海，最終只有朱拉迪倖存。
朱拉迪受訪表示，當時一片混亂，他的父親讓他躲進船上的保冷箱裡，自己則緊抓保冷箱外側，不過最後還是放手，讓他可以更快漂到岸邊。
經歷數小時的海上漂流，朱拉迪在深夜成功回到岸上，疲憊的睡倒在沙灘上，直到天亮才去尋求幫助。
朱拉迪已回到家中和親友團聚，他回憶表示，看著父親消失在眼前是件很可怕的事，而在漂流時他也不斷祈禱，希望自己可以活下來，再次見到家人和所有他認識的人。
海岸防衛隊獲報後展開搜救行動，然而僅發現一具遺體，未找到其餘成員。
父親不在，朱拉迪一家頓失主要經濟來源，親戚們設立募款活動，希望可以幫助到他們。
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