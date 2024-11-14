「川普交易」獨惠美股 其他市場慘兮兮

美股13日早盤在平盤附近狹幅波動，不過「川普交易」持續發燒，近日推升美股屢創新高，美元也來到兩年來最高水準。但美國以外的市場，不但沒有嚐到甜頭，還湧現賣壓。

彭博資訊報導，MSCI美國除外世界指數目前來到三個月來最低點，MSCI新興市場指數也在美國大選後下跌逾1%，幾乎吐回今年全數漲幅。印度和菲律賓股市13日已雙雙陷入修正，韓股跌至一年低點，因外國投資人拋售該國對美國貿易保護主義較無抵禦能力的公司股票，如三星電子。歐股和歐元也雙雙走低。

彭博美元現貨指數12日盤中觸及2022年11月來最高點，13日又繼續攀高。相較下，印尼和巴西等新興市場央行，為支撐本幣，過去一周來也出手干預市場。

如今川普內閣名單逐漸成形，眼看許多準備將他「美國優先」理念付諸實行的忠誠支持者將入閣擔居要職，全球市場冷熱兩樣情的現象，也愈趨明顯。

這也應證了投資人最大的恐懼：美國加徵關稅的勢頭增大，且其他可能攪動市場的政策（如驅逐非法移民和減稅），恐將推升通膨，束縛央行的降息舉措。

這些擔憂也促使投資人將資金留守美國資產。據美銀（BofA）的最新調查，基金經理人對美股曝險已達2013年來最多。另一方面，常被視為對川普交易最無抵禦能力的新興市場，如中國大陸和墨西哥，則慘遭衝擊。

但這不代表美國市場以外，沒有任何安全的投資標的。資金管理業者如Pictet資產管理公司，正加碼在印度這類較不受川普政策影響的市場的投資。

Kasikorn資產管理公司表示，美國可能對中國大陸實施的懲罰性關稅政策，也可能引發資金由大陸轉往東南亞。

但依目前情況來看，美國資產仍是明顯贏家。Pepperstone資深策略師布朗說，「美國例外主義」題材還有很多成長空間，「我對美股牛市深具信心，尤其是川普新內閣可能進一步刺激經濟成長，而新一輪減稅措施，也將提高企業獲利」。