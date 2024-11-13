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馬斯克掌效率部怎麼砍支出？觀察家：RTO搭配此法省錢最有效

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
富豪馬斯克將領導「川普2.0」新成立的政府效率部。路透
富豪馬斯克將領導「川普2.0」新成立的政府效率部。路透

美國總統當選人川普宣布將成立政府效率部，並點名由富豪馬斯克和拉馬斯瓦米共同領導，馬斯克已承諾大砍聯邦預算支出數兆美元。儘管節省支出方式千百種，觀察家推測，馬斯克最可能祭出一招：裁減行政部門人力。這可能藉由下令公務員重返辦公室（RTO），以及把辦公室遷往遠方達到目的。

道瓊社報導，馬斯克旗下的企業，包括電動車大廠特斯拉、火箭公司SpaceX和社群媒體平台X，都已實施RTO強制令。亞馬遜是最新一家跟進的大企業，要求企業行政人員返回辦公室每周上班五天，1月起生效。

但聯邦政府雇員重返辦公室的步調較緩慢。全美230萬名公務員中，超過百萬人符合「遠距上班」資格，另有大約22.8萬人純遠距上班。

約有60%的聯邦雇員加入工會，其中許多人享有團體協約提供的保障，包括部分上班時段採遠距形式。例如，美國證管會（SEC）現行聘約就允許員工每兩周「定期遠距上班」多達八天。這項協議2023年生效，效期三年。

代表2,800名會員的美國教育部工會會長史密斯表示，如果片面下達RTO命令，該工會準備先試著協商，協商不成再提訴願。她說：「若未獲救濟，我們將訴諸仲裁。」

史密斯說，一旦下達RTO強制令，「最大的威脅是藉由淘汰免職」。密西根大學今年發布的研究報告顯示，資深經理人員辭職的可能性最高。他們分析數千份科技公司員工的履歷後發現，15%的SpaceX員工在2022年RTO命令頒布後離職。

另一個方法，是除了下令員工RTO之外，還搬遷辦公室。例如，美國業部2019年要求該部兩個研究局的員工轉赴密蘇里州堪薩斯市上班，結果造成這兩個單位的離職率分別達到40%和60%。

若是聯邦遠距工作者不服從RTO命令，省去付給他們的薪資，可能削減多少聯邦支出？

據估計，如果25%的人離職，而以平均年薪64,375美元（ZipRecruiter的資料）計算，那麼川普2.0政府每年約可節省將近180億美元，四年下來總計可砍掉710億美元薪資成本。如果50%的人離職--在辦公地點遷移到遠處的情況下可能發生--那麼光是薪資即可省下大約1,420億美元。但離馬斯克所謂的「數兆美元」還差得遠。

內閣 公務員 川普 美國大選 馬斯克

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