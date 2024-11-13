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美國佛州91歲阿嬤遭性侵毆打 犯人竟是隔壁14歲少年

聯合新聞網／ 綜合報導
91歲老婦遭14歲的少年史東毆打性侵，犯行十分兇殘。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
91歲老婦遭14歲的少年史東毆打性侵，犯行十分兇殘。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國佛州一名91歲婦人只是在家睡覺，竟然遭嫌犯入侵家中毆打性侵。警方利用現場DNA進行比對，發現兇手就是同社區才14歲的少年，兇殘行徑令人髮指。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，犯案的是14歲的史東（Jesse Stone）。今（2024）年6月9日午夜左右，91歲老婦在家中休息，史東先是闖進老婦家中，接著毆打對方，並對其性侵。

當地鄰居提供一段影片給警方，畫面中有一名穿著深色T恤和短褲的男子在事發地區附近慢跑，史東否認自己是影片中的男子，不過警方發現他當天穿著類似的衣服。史東在警方進一步訊問後坦承犯行，他表示自己是從受害者家的客廳闖入，還用受害者的iPad看了色情內容。

據當地媒體報導，受害老婦之前曾看過史東，她甚至還認為史東是個「好男孩」。法庭文件指出，史東被指控性侵犯及入室盜竊罪，並於11月7日達成認罪協議。

警長伍茲（Billy Woods） 表示，不敢相信有人會對91歲的老人做出這樣的行為，在發現嫌犯這麼年輕以後，更是讓警方感到難以置信和不安。伍茲認為史東應該為自己的罪行承擔責任，但伍茲也表示，自己身為人父，也對史東的家人感到同情。他希望史東被捕能對他有所幫助，防止他未來再發生類似行為。

性侵

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