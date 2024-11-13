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疑似不滿川普當選 明尼蘇達州男子殺妻兒再自盡釀5口滅門

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男子疑似不滿川普當選，因而犯下滅門慘案。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
美國一名男子疑似不滿川普當選，因而犯下滅門慘案。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國明尼蘇達州日前發生一起震驚各界的滅門慘案，一名男子疑似不滿選舉結果，先是開槍殺害現任妻子和兒子，接著又殺害前任和之前生下的孩子，最後再舉槍自盡，造成5死悲劇。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在明尼蘇達州德盧斯市（Duluth）。犯案的兇手為46歲的奈普（Anthony Nephew），據悉他長期有「一定程度的心理健康問題」。

當地警方於11月7日下午2點接獲報案趕往民宅，先是發現47歲的艾布拉姆森（Erin Abramson）和15歲雅各（Jacob Nephew）的屍體。警方表示兩人的身份分別奈普的前伴侶和兒子，隨即將奈普列為嫌疑人，並包圍他的住處。

不過警方進入奈普的住處以後，發現他現任的45歲妻子凱瑟琳（Kathryn）以及7歲兒子奧利弗（Oliver）都已喪命，奈普自己也已經舉槍自盡。

奈普先前曾在網路上多次發表文章批評共和黨和川普，更曾上傳照片，在照片中他將川普標示為「仇恨」，前總統歐巴馬（Barack Obama）、現任總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）則分別標示上「希望」、「治癒」及「成長」。

這起悲劇被歸類為「家庭滅絕」（family annihilation）慘案，據悉這類滅門案都有類似模式，兇手多為持槍男性，且都在謀殺家人後自殺。據非營利組織「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料顯示，這是美國今年發生的第25起「大規模謀殺」事件（即涉及四人或以上被殺的事件）。

此類槍擊案不斷發生，讓不少美國民眾呼籲政府應採取更嚴格的槍支管制，不過目前國會並未採取具體行動，立法規範槍支問題。

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川普 拜登 歐巴馬 賀錦麗

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