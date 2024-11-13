加州地方政府職員學華語 拉近亞裔社群距離

北加州台灣華語文學習中心前進加州佛利蒙特（Fremont）市政府，教導美國地方政府職員學習華語文，拉近亞裔社群之間的距離，為期8週的課程近日結業。學員表示，學習華語文有助於服務社區和自我提升。

台灣華語文學習中心在全球共有84所，北加州有8所，近年逐漸建立品牌形象，不僅與舊金山市立圖書館等社教體系合作，還深入企業、教導Google科技人士說華語。

駐舊金山辦事處、金山灣區僑教中心共同推廣協助北加州華語文拓展，今天透過新聞稿指出，北加州華語文學習中心旗下的愛飛揚中文學校首度與東灣大城市佛利蒙特市（Fremont）合作，市政專班日前結業，獲得許多反饋，學員熱愛課程的活潑有趣。

尤其當地亞裔人口眾多，透過推廣華語文，能拉近亞裔社群之間的距離。台裔佛利蒙特市長高敘加、及當地市議員稱讚這項課程具實用性，讓城市更具多元包容性。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示很高興與佛利蒙特市合作，幫助地方政府職員在工作中靈活運用語言技能，提供加州城市多元台灣文化體驗，促進台美友好關係。