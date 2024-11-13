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美國兩名基督徒高材生 開發AI工具為弱勢

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
貝塔普迪與伊萊亞·金認為上帝才是一切創意的來源。(Photo by Esslo on used under Creative Commons license)
貝塔普迪與伊萊亞·金認為上帝才是一切創意的來源。(Photo by Esslo on used under Creative Commons license)

不論貧富，每個人都應該享受到AI的好處。美國兩位就讀史丹佛大學的學生，利用AI開發訂正申請大學入學作文的工具，成功讓弱勢的學生能和一般人一樣享受AI帶來的便利性。這套軟體並已獲得學校老師肯定。

兩人具備電腦知識背景

據《今日基督教報》報導，2022年，來自印度的貝塔普迪(Hadassah Betapudi)與南韓的伊萊亞•金(Elijah Kim)在史丹佛大學基督教團契認識，兩人都擁有電腦科學背景，於是設計了Esslo AI軟體，用來幫助撰寫大學申請入學作文的學生由於經濟或文化背景受限而無法取得必要指導，該軟體推出後，一天可獲得100人註冊。

學生先將自己的文章輸入Esslo，接著平台會產生對文章品質的詳細意見和改進建議，Esslo還能夠根據特定學校或招生標準提供專門的回饋。伊萊亞表示，「我認為教育是一種極其重要的方式，可以直接給予人們幫助，縮小機會差距。」

提供弱勢學生使用

就讀紐約一所高中的阮達斯汀表示，「這讓大家都能公平競爭，特別是對我這樣負擔不起私人輔導或特殊課程的人來說。Esslo是讓AI造福眾多的一個很好的例子，尤其是那些被忽視和欠缺優勢的人。」

大學輔導老師巴特•伊里杜伊認為，Esslo能在蒙古為缺乏輔導資源的學生提供服務。她曾在當地經營一所私立學校並輔導學生申請大學。她目前則使用Esslo來分析學生的文章，有助於發現可能會忽視的細節或能從不同的角度觀察。

對此，貝塔普迪與伊萊亞•金兩人都認為，自己使用AI的創意工作就是反映出上帝的創造力。伊萊亞表示，「上帝就是那位最厲害的設計師、最厲害的工程師。」

回饋意見更為直接

據《Inside Higher Ed》報導，計劃轉學至加州大學的史考特•李，由於缺少朋友與導師指導，只能利用ChatGPT協助校對入學作文，但他發現ChatGPT只會提供你想聽的話，並未提供具體修改建議，但使用過Esslo後發現該軟體給予的意見相對「坦率」，例如提到文章開頭強又有力，但未能充分發揮其潛力。史考特表示，「相較於非常廣泛的ChatGPT，那是我可以實施的東西。」

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ChatGPT 成功 設計師

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