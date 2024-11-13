Waymo宣布 自駕計程車在洛杉磯全面開放服務

Alphabet旗下自駕公司Waymo表示，自動駕駛叫車服務「Waymo One」現已在洛杉磯向所有人提供服務，這是自駕技術迅速成長和獲得採用的一大跡象。

在上個月，Waymo完成了56億美元的融資，此時汽車業者和科技公司押注巨資投入自駕技術，要促進未來的成長，儘管自駕車仍面臨嚴格的監管審查。

Waymo表示，自從今年稍早在洛杉磯啟動商業運作以來，已經有近30萬人加入等待名單，顯示出強勁的需求。

Waymo今年6月在舊金山向所有人開放了自駕車叫車服務，此前已在2020年於亞利桑那州鳳凰城推出。

Waymo共同執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）表示：「我們的服務迅速成熟，乘客正擁抱完全自駕帶來的許多好處。」

總部位於加州山景城的Waymo是自駕技術的先驅，該公司最初是Google內部一項計畫，歷經十年後，2020年在美國首度推出自駕計程車服務。

特斯拉執行長馬斯克10月表示，明年將在加州和德州向大眾推出自駕車叫車服務，這凸顯出自駕叫車領域的競爭日益激烈。

競爭同業通用汽車旗下的Cruise在去年發生一起事故後，正以人類安全駕駛員輔佐來測試自駕車。另外，亞馬遜旗下的Zoox則在拓展測試沒有方向盤和油門的車輛。