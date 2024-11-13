快訊

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

打嗝怎麼辦，怎麼讓打嗝停止？偏方效果因人而異 醫指點1招非常有效

德政壇大地震 2025預算和多項政策倡議恐陷僵局

中央社／ 柏林12日綜合外電報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟瓦解後，德國預計將在明年2月23日提前選舉，但多名官員今天警告，這將使2025年預算和其他幾項政策倡議陷入困境。

路透社報導，保守派反對派擔心德國無人掌舵，希望1月就舉行選舉，而蕭茲則希望在3月中旬選舉，以便讓當局和各黨有更多時間準備，在雙方各退一步的情況下，最終敲定了選舉日期。

通貨膨脹、俄羅斯入侵烏克蘭、來自中國的競爭加劇以及美國總統當選人川普即將重返白宮，這些因素結合在一起，為德國帶來一場完美風暴。作為歐洲最大經濟體，德國的繁榮得益於豐富的能源和良性、有利於貿易的國際政治環境。

曼罕歐洲經濟研究所（ZEW）的投資人情緒指數從10月的13.1點下跌至今天的7.4點，跌幅遠超分析師預期，反映德國正陷入多重危機。

報導指出，握有明確多數席位的政府將更易於討論德國債務減速機制（debt brake）或為戰略性產業提供資金等議題。

蕭茲將在12月16日面對國會的信任投票，一般預期不會通過，德國將於明年2月23日提前大選。

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）國會黨團領袖穆茨尼希（Rolf Muetzenich）表示，社民黨力挺蕭茲，並且駁回蕭茲應該讓位給另一位候選人的建議，例如目前更受歡迎的國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）。

穆茨尼希告訴記者：「現在關鍵在於經驗和能力，我確信蕭茲是合適的候選人。」

法新社報導，即使投票結果明確顯示哪個政黨拿下多數席次，德國很可能需要幾週才能組成新政府。

鑒於德國的比例代表制投票制度和日益分散的政治格局，任何政黨都不太可能憑藉自己的力量成為多數黨。

組成政府需要一個新的聯盟，但各方之間的談判可能會持續很長時間才能達成共識。

蕭茲當初花了兩個多月的時間，才讓他的政黨和另外兩個聯盟夥伴在2021年達成協議。

德國 蕭茲

延伸閱讀

德國訂2025年2月23日大選 獲總統核准

熊本羽賽／「寒流組合」楊博涵、劉廣珩發威 直落2晉男雙16強

德國官員訪台 陸外交部發聲：敦促德方恪守一中原則

歐洲川普當選 恐買更多武器與關稅

相關新聞

德政壇大地震 2025預算和多項政策倡議恐陷僵局

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟瓦解後，德國預計將在明年2月23日提前選舉，但多名官員今天警告，這將使2...

美國大選前簡訊轟炸 催出2.27億美元小額捐款

美國大選落幕，洛杉磯時報分析統計，發現選前大量的簡訊和電郵，催生超過1萬3500名小額卻頻繁的捐款者，各層級小額捐款總額...

繼精神航空 飛紐約的捷藍航空也遭槍擊 美禁飛海地30天

繼精神航空(Spirit Airlines)班機在海地遇槍擊緊急改道後，另一家美國航空公司捷藍航空(JetBlue)也在...

南加爾灣長髮飄飄、清純華人女子 竟是大毒販

南加爾灣市（City of Irvine）警局日前發現居民區有「毒窩」，並在其中繳獲包括4000粒搖頭丸等在內的毒品和現...

洩密美國空軍士兵 遭求處17年監禁

美國空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）去年因涉嫌洩密被捕。美國檢察官周二（11月12日）將敦促法官判處泰謝拉近17年監禁，罪名是在網上洩露包括與俄烏戰爭有關的高度機密軍事文件。

影╱才咬完嬰兒… 拜登嘴對嘴親妹妹 網友嘲「什麼都能親」

即將卸任的美國總統拜登先前就常因在公眾場合做出詭異舉動，引起外界熱議，繼日前在白宮舉行的萬聖節活動上狂咬孩童的腳後，拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。