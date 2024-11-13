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美股三大指數收黑 投資人認真思考川普政策負面影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普概念股漲勢停歇。路透
川普概念股漲勢停歇。路透

受到公債殖利率上升影響，美股屢創高點的漲勢周二後繼無力，道瓊工業指數下跌382點。投資人獲利了結，一面也思考川普上台後決策的影響。

標普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數週一連袂創下歷史新高後，周二轉跌。標普500指數跌17.36點，跌幅0.3%，收在5,983.99點，美國大選日以來首度下跌；道瓊工業指數跌0.9%收在43,910.98點；那斯達克綜合指數跌0.1%收在19,281.40點。

費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌1.2%，輝達（NVIDIA）漲2.1%。

美國10年期公債殖利率升至4.430%，上周五為4.307%。

投資人對於美國下一屆政府政策是否會加劇通膨的疑慮升溫。歐洲股市重挫2%，歐洲央行決策者警告，川普提高關稅的決策將阻礙全球經濟成長。

所謂川普概念股漲勢停歇，特斯拉（Tesla）大跌6.2%。代表小型股的羅素2000指數跌1.8%，和銀行股也下跌。不過，比特幣繼續上漲2.8%，至89,525美元，創歷史新高。過去三天，這種虛擬貨幣累計上漲了17%，創下自2023年3月以來的三天最大漲幅。

花旗Chris Montagu等策略師表示，大選後美股的漲勢可能停滯，因投資人開始獲利了結。

Cresset Capital投資長Jack Ablin則說：「美國10年期公債殖利率對股市上漲形成阻力，這裡有一些相互矛盾的訊號，投資人一方面在慶祝各種成長措施，但債券市場卻在反擊。」

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，他會關注周三發布的通膨數據，以確定在聯準會（Fed）12月會議上再次降息是否為適當之舉。

個股方面，Shopify因業績強勁而大漲21%。

生技公司Novavax大跌6%，該公司因COVID-19疫苗銷售低於預期而調降年度營收預測。

霍尼韋爾(Honeywell)大漲3.8%創下歷史新高，維權投資人Elliott Investment表示已在這家工業集團建立了價值超過50億美元的持股，並呼籲該公司分拆。

投資人 指數 美國大選

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