市場憂心川普回鍋中美貿易戰再起 亞股多收跌

隨著市場憂心美國總統當選人川普上任後，美國和中國恐爆發貿易戰帶來負面衝擊，再加上北京當局未祭出更多措施刺激疲乏的經濟，令投資人大失所望，亞洲股市今天收盤多挫跌。

市場預期川普將推動親商政策，以及期盼川普政府將對加密貨幣友善的心理激勵比特幣逼近9萬美元新高價位，雖帶動華爾街股市三大指數再創歷史新高，但亞洲股市今天仍面臨賣壓。

就在美國投資人準備迎接川普減稅、鬆綁管制措施，進入另一個強勁的4年之際，特別是中國在內的亞洲投資人卻擔心爆發另一場貿易戰而密切關注情勢的發展。

川普在競選期間告訴選民，他將針對進口到美國的商品課徵高關稅，包括對來自中國的商品課徵高達60%的關稅。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「外匯投資人間流傳的問題是：川普的貿易政策何時推出？」

「華爾街暫時推測時間會落在2025年底或2026年初，讓他的團隊先嘗試外交管道，再祭出關稅大棒。」

「但市場傳聞川普可能會快速推動關稅行動，可能會以中國目前的貿易數據作為提早行動的理由。在中國今年貿易順差預計將創下歷史新高的情況下，這樣的攤牌動作恐不遠。」

港股今天盤中一度大跌超過3%，終場跌幅收斂至3%以下。上海股市收盤跌逾1%。

東京、雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉股市都收低。雅加達和威靈頓股市則收高。