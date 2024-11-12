快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

華爾街策略師中立看美債 預期中期殖利率看升 還在等川普政策

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
華爾街策略師大致維持對美國公債市場的中立看法。路透
華爾街策略師大致維持對美國公債市場的中立看法。路透

美國總統當選人川普確定將重返白宮後，引發美國公債賣壓，但華爾街策略師仍大致維持對美國公債市場的中立看法。

花旗集團、摩根大通（小摩）及摩根士丹利（大摩）的策略失團隊雖預期川普可能推行的經濟政策，可能會刺激明年的通膨升高，但都中立看待美國公債存續期。花旗策略師馬財（Jabaz Mathai）和維茲奎茲（Alejandra Vazquez）指出，利率市場正處於明年政策預料將巨變、以及近期數據驅動的（央行）寬鬆循環中，以目前水準觀之，現在還不需迫切承擔存續期風險。

華爾街策略師將緊盯預定13日公布的美國10月消費者物價指數（CPI）報告，尋找聯準會（Fed）寬鬆前景的更多蛛絲馬跡。交換市場預期，Fed在12月降息1碼的機率超過50%。

巴克萊預期，美國10年期公債殖利率將維持在4.25%-4.5%區間，但若共和黨掌控參眾兩院，投資人可能基於經濟前景與政策路徑的不確定性、以及更高的通膨風險和公債供應，而要求更高的期間溢價。高盛認為，基本成長強勁、加上財政政策擴張幅度可能略高於預期，美債殖利率中期將面臨上行壓力，長債殖利率也沒有大幅下滑的強力論據。

BMO資本市場指出，若10月CPI高於預期，明年1月降息機率將降低，明年貨幣政策展望將遠更加取決於經濟數據。TD證券公司預期，Fed將在12月在降1碼，接著明年上半年都將按兵不動。

小摩以Fed明年將縮減降息幅度為由，調升明年的美債殖利率預測，預估明年第2季的美國10年期公債殖利率為4.15%。小摩指出，川普勝選將使美債殖利率盤旋高點，原因是利率波動加劇可能導致期間溢價升高、共和黨完全執政的紅色浪潮提高了財政擴張的可能性，以及美國公債可能供過於求。

法國興業銀行預期，美國10年期公債殖利率將處於4%-4.5%區間，投資人將先等待波動平息、政策前景釐清後，再行做多。

Fed 川普 美國

延伸閱讀

李家超：希望港美相互尊重發展貿易關係

傳盧比歐將任美國務卿 綠委：不論人選對台幫助都大

歐洲川普當選 恐買更多武器與關稅

軍購4800多億 羅智強：擔心美國討厭賴清德

相關新聞

影╱才咬完嬰兒… 拜登嘴對嘴親妹妹 網友嘲「什麼都能親」

即將卸任的美國總統拜登先前就常因在公眾場合做出詭異舉動，引起外界熱議，繼日前在白宮舉行的萬聖節活動上狂咬孩童的腳後，拜登...

天后魅力無法擋！耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

樂壇天后碧昂絲近期憑藉新專輯《Cowboy Carter》橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最...

華爾街策略師中立看美債 預期中期殖利率看升 還在等川普政策

美國總統當選人川普確定將重返白宮後，引發美國公債賣壓，但華爾街策略師仍大致維持對美國公債市場的中立看法。

被控竊取對手機密 華為遞狀要求美國撤銷指控

美國司法部指控中國電信公司華為試圖竊取美國競爭對手的技術機密，並就其在伊朗的業務誤導銀行，華為已向法院遞狀，請求法官撤銷...

華爾街策略師雅德尼：沒熊市 標普500指數2030年衝上10,000點

長期追蹤市場和經濟的華爾街投資策略師、Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）表示，美國總統當...

「邊境沙皇」霍曼福斯專訪：不在乎別人怎麼看我

總統當選人川普10日宣布，移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。