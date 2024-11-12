聽新聞
0:00 / 0:00
影╱才咬完嬰兒… 拜登嘴對嘴親妹妹 網友嘲「什麼都能親」
即將卸任的美國總統拜登先前就常因在公眾場合做出詭異舉動，引起外界熱議，繼日前在白宮舉行的萬聖節活動上狂咬孩童的腳後，拜登又被拍到與親妹妹「嘴對嘴接吻」，讓不少人直呼「奇怪」、「全家人都讓我不舒服」。
每日郵報報導，拜登11日和副總統賀錦麗一同出席退伍軍人節活動後，回到家鄉德拉瓦州（Delaware）老家參加已逝兒子波伊（Beau Biden）的牌匾揭幕儀式。
拜登到場後場面哀戚，在步上講台前稍作停留、觸摸波伊的紀念碑，並與親妹妹薇拉瑞（Valerie Biden）直接「嘴對嘴接吻」，兩人隨後牽著手前往講台處，畫面曝光後引發熱議，不少人質疑是否恰當。
X平台網友紛紛留言批評「噁心」、「這是拜登，他當然會這麼做」，也有人表示「他妹妹竟然沒有反抗？」、「整個家族都讓我不舒服」、「他用雙唇親任何東西」等。
拜登日前在白宮舉行的萬聖節活動上，才作勢咬了3名孩童的腳，當時影片曝光後就有不少網友批評行為令人不適，但也有人緩頰認為拜登只是想表現親切感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言