影╱才咬完嬰兒… 拜登嘴對嘴親妹妹 網友嘲「什麼都能親」

即將卸任的美國總統拜登先前就常因在公眾場合做出詭異舉動，引起外界熱議，繼日前在白宮舉行的萬聖節活動上狂咬孩童的腳後，拜登又被拍到與親妹妹「嘴對嘴接吻」，讓不少人直呼「奇怪」、「全家人都讓我不舒服」。

每日郵報報導，拜登11日和副總統賀錦麗一同出席退伍軍人節活動後，回到家鄉德拉瓦州（Delaware）老家參加已逝兒子波伊（Beau Biden）的牌匾揭幕儀式。

拜登到場後場面哀戚，在步上講台前稍作停留、觸摸波伊的紀念碑，並與親妹妹薇拉瑞（Valerie Biden）直接「嘴對嘴接吻」，兩人隨後牽著手前往講台處，畫面曝光後引發熱議，不少人質疑是否恰當。

X平台網友紛紛留言批評「噁心」、「這是拜登，他當然會這麼做」，也有人表示「他妹妹竟然沒有反抗？」、「整個家族都讓我不舒服」、「他用雙唇親任何東西」等。

拜登日前在白宮舉行的萬聖節活動上，才作勢咬了3名孩童的腳，當時影片曝光後就有不少網友批評行為令人不適，但也有人緩頰認為拜登只是想表現親切感。