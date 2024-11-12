快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

天后魅力無法擋！耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。法新社
美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。法新社

樂壇天后碧昂絲近期憑藉新專輯《Cowboy Carter》橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最具影響力的藝術家之一，在流行音樂界的地位不容小覷。美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。

這門1學分課程名為「碧昂絲創締造歷史：透過音樂研究黑人激進傳統、文化、理論和政治」 ，將於明年春季學期開班，重點關注從2013年的同名專輯到最新專輯《Cowboy Carter》時期，深度剖析她的表演政治、音樂專輯和演唱會影片。

該課程將由非裔作家和音樂教授布魯克斯（Daphne Brooks）授課，她表示，大學生和研究生們以及教職員都對這門課感到興奮，也是她第一次有將課程重點放在碧昂絲自2013年以來的作品，期待藉此全面剖析碧昂絲作品，看看她如何在表演和專輯創作中傳遞歷史記憶、黑人女權主義政治和解放政治及哲學等議題。

碧昂絲鮮少直接參與政治，曾在2009年和2013年歐巴馬總統就職典禮上獻唱，近期則是允許民主黨總統候選人賀錦麗在競選活動上使用她的經典歌曲《自由》，並表態支持賀錦麗。

近年來，世界各地的大學紛紛開設以名人文化影響力為主題的課程，包括碧昂絲、泰勒絲和Lady Gaga等人。

歐巴馬 碧昂絲 賀錦麗 音樂

延伸閱讀

MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成大贏家

【專家之眼】川普勝選祕笈：在野黨學得來嗎？

川普在選前透過跨性別廣告猛攻賀錦麗 卻被民主黨輕忽

美國總統大選採訪手記／崩潰的賀錦麗粉

相關新聞

天后魅力無法擋！耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

樂壇天后碧昂絲近期憑藉新專輯《Cowboy Carter》橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最...

被控竊取對手機密 華為遞狀要求美國撤銷指控

美國司法部指控中國電信公司華為試圖竊取美國競爭對手的技術機密，並就其在伊朗的業務誤導銀行，華為已向法院遞狀，請求法官撤銷...

華爾街策略師雅德尼：沒熊市 標普500指數2030年衝上10,000點

長期追蹤市場和經濟的華爾街投資策略師、Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）表示，美國總統當...

「邊境沙皇」霍曼福斯專訪：不在乎別人怎麼看我

總統當選人川普10日宣布，移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，I...

洛市議會推動「庇護城市」 保障無證移民權益

隨著川普勝選，洛杉磯市議會成員表示，他們正加速推動將洛杉磯市作為無證移民「庇護城市」（sanctuary city）的法...

屢爆性醜聞、曾重創希拉蕊 民主黨前議員擬回曼哈頓復出

曾因性醜聞而被迫遠離政壇超過10年的前紐約州國會眾議員韋納(Anthony Weiner)，日前在廣播節目中透露，他正考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。