天后魅力無法擋！耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

樂壇天后碧昂絲近期憑藉新專輯《Cowboy Carter》橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最具影響力的藝術家之一，在流行音樂界的地位不容小覷。美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。

這門1學分課程名為「碧昂絲創締造歷史：透過音樂研究黑人激進傳統、文化、理論和政治」 ，將於明年春季學期開班，重點關注從2013年的同名專輯到最新專輯《Cowboy Carter》時期，深度剖析她的表演政治、音樂專輯和演唱會影片。

該課程將由非裔作家和音樂教授布魯克斯（Daphne Brooks）授課，她表示，大學生和研究生們以及教職員都對這門課感到興奮，也是她第一次有將課程重點放在碧昂絲自2013年以來的作品，期待藉此全面剖析碧昂絲作品，看看她如何在表演和專輯創作中傳遞歷史記憶、黑人女權主義政治和解放政治及哲學等議題。

碧昂絲鮮少直接參與政治，曾在2009年和2013年歐巴馬總統就職典禮上獻唱，近期則是允許民主黨總統候選人賀錦麗在競選活動上使用她的經典歌曲《自由》，並表態支持賀錦麗。

近年來，世界各地的大學紛紛開設以名人文化影響力為主題的課程，包括碧昂絲、泰勒絲和Lady Gaga等人。