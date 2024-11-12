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被控竊取對手機密 華為遞狀要求美國撤銷指控

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

美國司法部指控中國電信公司華為試圖竊取美國競爭對手的技術機密，並就其在伊朗的業務誤導銀行，華為已向法院遞狀，請求法官撤銷聯邦訴書中的大部分指控。

路透社報導，華為8日晚間在向布魯克林聯邦法院遞交的文件指出，這些指控「毫無根據」，是美國司法部「站不住腳」的「中國行動計畫」（ChinaInitiative）的一環；這項計畫目的在於起訴與中國有聯繫的個人和公司。

華為表示，多項指控涉及美國境外活動，而銀行詐欺罪名基於的「控制權」詐欺理論，美國最高法院去年在一宗不相關的案件中不予採用。

華為表示：「美國政府已將華為作為起訴目標，以追查其犯罪行為。」

華為並不認罪，相關審判預計將在2026年1月5日進行。

華為總部位於深圳，業務遍及170多國，旗下員工約20萬7000人。

布魯克林聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）的發言人今天婉拒發表評論；華為的律師團也尚未回覆記者詢問。

這宗案件始於2018年，導致華為財務長孟晚舟在加拿大遭到拘留，然而針對她的指控已於2022年駁回。

川普在第一任期內於2018年啟動「中國行動計畫」，目的在於解決北京涉嫌竊取智慧財產權的問題。

4年後，由於批評者稱這項計畫相當於種族歸納（racial profiling），製造恐懼氣氛，影響科學研究，拜登政府予以終止。

司法 美國 詐欺

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