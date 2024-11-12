CNN：川普擬任移民議題顧問米勒為白宮副幕僚長
兩位知情的消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），總統當選人川普預計會在未來幾天宣布，他的移民議題首要顧問米勒將出任白宮負責政策的副幕僚長。
CNN報導，米勒（Stephen Miller）曾於川普（Donald Trump）第1個美國總統任期間擔任總統高級顧問，且一直是更強硬移民政策的主要倡導者，預計他會在川普第2個總統任期發揮更大角色。
米勒也是川普大規模驅逐無證移民計畫的主要策劃者。他曾說，川普第2個總統任期的政府將尋求把驅逐移民數增加10倍，達到每年超過100萬人。
川普交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）則向CNN表示：「總統當選人川普很快就會開始決定，誰會入閣他的第2任政府。」
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