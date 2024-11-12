華郵：川普、普亭選後通話

華盛頓郵報十日引述知情人士報導，美國總統當選人川普與俄羅斯總統普亭七日曾通話。川普建議普亭別升級俄烏戰爭，並提醒美國在歐洲的軍事部署規模可觀。但克里姆林宮十一日指稱這是假訊息，普亭尚無與川普對談的具體計畫。

華郵報導稱，川普在佛州海湖莊園與普亭通話。這是川普當選以來兩人首次通話。知情人士說，兩人談到實現歐陸和平的目標，川普表達希望進行後續對話，以儘快解決俄烏戰爭，還扼要提及領土問題。

該報導還稱，川普當選後與各國領袖的通話，並未在美國國務院與美國政府口譯官協助下進行。知情人士說，外國領袖們直接打給川普。川普及其幕僚對拜登政府官員抱持不信任，原因是他第一任的通話紀錄曾遭外洩。

川普曾私下說，將支持俄國保有部分在烏克蘭占領的領土協議。

烏克蘭外交部表示，事先未獲悉川普與普亭的通話，對此不置可否。川普團隊發言人史蒂芬．張則說，無法對川普與其他國家領袖的私人通話置評。

但路透及俄羅斯衛星通訊社報導，克宮發言人佩斯科夫說，所謂兩人通話的消息是子虛烏有。他並暗批，有時就算是頗負盛名的報刊，如今刊登的訊息品質可見一斑。

川普六日與烏克蘭總統澤倫斯基通話。克宮八日說，普亭準備好與川普商討烏克蘭問題，但這並不代表普亭願修改俄方要求。

美國總統拜登與川普則預定十三日在白宮橢圓形辦公室會晤。白宮國安顧問蘇利文九日說，拜登將致力確保政權和平交接，並將與川普商討歐亞和中東情勢。拜登明年一月卸任前，還會向國會和即將上台的川普新政府闡明，美國不應放棄烏克蘭，否則歐洲將更不穩定。

蘇利文十日也說，白宮將於川普就任前交付剩餘的六十億美元（約台幣一九五○億元）援烏資金。拜登政府正加速對烏軍援，包括未來幾周將運交逾五百枚攔截飛彈。

俄烏雙方自九日起仍相互發動規模創紀錄的無人機攻擊。烏克蘭稱，自九日至十日晚間，俄軍派一四五架無人機。俄國也說，十日擊落卅四架攻擊莫斯科的烏方無人機，這是自前年二月俄烏開戰以來對莫斯科的最大規模攻擊。