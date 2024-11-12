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驅逐移民 川普找人當「邊境沙皇」
美國總統當選人川普十日深夜宣布，將任命移民暨海關執法局前代理局長霍曼擔任邊境事務的專責官員，他將負責遣返非法移民。另有消息人士透露，川普屬意共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克出任駐聯合國大使。
美國國家廣播公司（NBC）報導，川普在自創的社群平台「真實社群」發文說，很高興宣布由邊境管制的堅定支持者霍曼出任「邊境沙皇」，管理美國南、北邊境及其海上和航空安全等事務。
川普說已經認識霍曼很久，「沒人比他更善於維護治安和管控美國邊境」，霍曼將負責「把所有非法外籍人士遣返原籍國」。
霍曼主張強硬移民政策，曾承諾要建立美國史上最大的驅逐部隊。他七月現身共和黨全代會時說，「我要告訴數以百萬計由美國總統拜登特赦的非法移民：你們最好現在開始打包」。
霍曼十月在美媒CBS節目「六十分鐘」被問到是否有辦法在不拆散移民家庭的情況下，大規模驅逐移民？霍曼回答，「當然有，（移民）家庭可以一起被驅逐」。
另據美國有線電視新聞網（CNN）引述兩位消息人士指出，川普已相中史蒂芬尼克擔任駐聯合國大使。四十歲的她是共和黨在眾院的第四號人物，也是川普的堅定盟友。
史蒂芬尼克聲明證實這項安排，「與川普總統談話過程中，我表達接受這項人事提名有多榮幸」，期盼能獲得參院支持。
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