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川普最新內閣人事！「邊境沙皇」出爐 才嗆「驅逐非法移民全家」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任移民暨海關執法局代理局長的霍曼。路透
2019年時任移民暨海關執法局代理局長的霍曼。路透

美國總統當選人川普10日深夜在自家社群宣布，任命前移民暨海關執法局長霍曼（Tom Homan）擔任「邊境沙皇」，負責驅逐非法移民；另有消息人士透露，川普相中眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使。

NBC News報導，川普在「真實社群」發文，「很高興宣布由前移民暨海關執法局長及邊境管制的堅定支持者霍曼負責美國的邊境事務，擔任『邊境沙皇』，管理包含但不限於南、北邊境，以其其海上和航空安全」。

63歲的霍曼主張強硬的移民政策，並曾承諾要「建立這個國家有史以來最大的驅逐部隊」。

他是川普政府「零容忍」政策的早期支持者，該政策導致數千個家庭在南部邊境被拆散。由於公眾強烈反對，川普最終在2018年簽署一項行政命令撤銷這項政策。

今年10月霍曼接受CBS節目60分鐘（60 Minutes）訪問，被問到是否有辦法在不拆散家庭的情況下進行大規模驅逐，他回答，「當然有，家庭可以一起被驅逐」。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名消息人士指出，川普已經相中由共和黨眾議員斯特凡尼克擔任駐聯合國大使。

40歲的斯特凡尼克是共和黨在眾院的第四號人物，不僅是川普一直以來的堅定盟友，也是共和黨的主要募款人。

美國眾議員斯特凡尼克10月27日在川普造勢活動發表演說。路透
美國眾議員斯特凡尼克10月27日在川普造勢活動發表演說。路透

川普 移民 美國

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