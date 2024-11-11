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假消息滿天飛 川普第2任期預料不減反增

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

川普贏得美國總統大選為新一波假消息鋪平道路，不僅是關於政治，也圍繞在疫苗和氣候等方面，他屬意的內閣人選將準備挑戰科學界的觀點。

法新社報導，2024年大選倒數幾週，川普在颶風侵襲北卡羅來納州後，發表了有關天氣操縱和政府援助的不實言論，但他最後依舊贏得了這個搖擺州。

由於社群媒體平台的監管減少和傳統媒體陷入困境，川普也在毫無證據下，對選民欺詐、2020年選舉、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、疫苗危害等問題多有抱怨。

這些說法透過網紅在網路迅速傳開；隨著媒體越來越分散，網紅在很多情況下成了大眾的新聞來源。

創立事實查核網站「政治真相」（PolitiFact）、2024年出版Beyond the Big Lie一書的杜克大學教授艾德爾（Bill Adair）表示：「錯誤訊息和假消息的問題堪稱史上最嚴重。」

艾德爾還說，事實查核和社群媒體審核等旨在遏阻和糾正錯誤訊息的策略，「顯然不起作用」。

他預計這些平台基本上不會對民選官員進行事實查核，「因為他們不想惹政治人物生氣」。

甚至在2024年大選競選活動進行之際，民調發現，還有約1/3美國人認為2020年選舉被拜登竊取。

美國媒體監管組織新聞守門人（NewsGuard）的假訊息研究人員發現，有963個網站和793個社群媒體帳號屢屢發布不實的選舉資訊，另有1283個有政黨傾向的網站，在選戰期間偽裝成中立新聞機構。

社群媒體 美國

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