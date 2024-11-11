今天是美國退伍軍人節 美股照常交易但美債休市一日
美國今天（周一）適逢11月11日退伍軍人節，美國債市休市一日，但美股照常交易。
兩大主要股票市場紐約證券交易所和那斯達克將照常交易。但公債市場將休市，證券業與金融市場協會（SIFMA）表示，休市是依據紐約聯邦準備銀行的假日行事曆而定的。
紐約證券交易所在退伍軍人節曾經休市，但從1954年開始改為照常交易，並在開盤前有兩分鐘的默哀。兩分鐘的默哀在市場開盤前進行，不影響交易。
退伍軍人節的歷史可追溯至第一次世界大戰，這個假日最初稱為「停戰日」，是為紀念1918年11月11日上午11點簽署的結束第一次世界大戰的停火協議。1919年，停戰協議一周年之際，時任總統威爾遜表示，這一天「對為國捐軀者之英勇精神充滿敬意和驕傲」。
此外，美國大多數銀行和聯邦政府機關今天都不上班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言