日本國會午後投票選首相 石破茂可能獲小黨民主黨支持保住大位

日本國會將於周一（11日）下午投票選首相，儘管石破茂在全國大選中受挫，但很可能繼續留任，他正準備在本月稍晚與美國總統當選人川普會晤。

石破茂領導的自民黨與盟友公明黨在10月27日的大選中失去眾議院的多數席位，但彭博資訊報導，由於反對派陣營分化，使自民黨與公明黨幾乎確定能有足夠票數在第二輪決選時支持石破茂為首相。

除非選舉出現重大意外，否則石破茂本周將出發，出席在秘魯舉行的亞太經濟合作會議，以及下周初在巴西舉行的 G20峰會。日本政府官員正試圖安排他在行程結束前與川普會面，有可能是他返日前在美停留期間。

石破茂保住首相大位最有可能的支持來源會是民主黨，這個小黨在政治光譜上相對接近自民黨，在國會中擁有足夠席位能襄助執政聯盟通過立法。