川普選後已與普亭通話！主動提「美在歐有大量軍力」建議勿升級俄烏戰

華盛頓郵報引述知情人士消息報導，美國總統當選人川普與俄羅斯總統7日曾通話，川普在電話中建議普亭不要升級烏克蘭戰爭，提醒他美國在歐洲有大規模軍事力量。這是川普當選以來，兩人首度通話。另一方面，美國總統拜登在與川普預計13日的會晤中，將極力拉攏川普繼續支持烏克蘭。

華郵稱上述通電此前並未被報導，發生地點在川普佛州海湖莊園。

知情人士說，川普與普亭兩人討論實現歐洲大陸和平的目標，川普表達希望進行後續對話，以「儘快解決烏克蘭戰爭」的意願。而知情人士稱，川普私下表示，他將支持俄羅斯保留部分占領領土的協議，並在通話中簡要提到領土問題。

目前國際社會普遍不清楚川普獲得壓倒性勝選後，將如何重塑美國與盟邦、競爭對手的外交棋局。

路透報導，烏克蘭外交部表示，事先並未獲悉川普與普亭的通話，既不能表示贊同也不能反對。川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）則表示，無法對川普與他國領導人的私人通話置評。

知情人士說，川普可能不希望在俄烏戰況升級的情況下就任，「因此有動力阻止戰事惡化」。

華郵提到，川普當選以來與各國領導人的通話並未在國務院與美國政府口譯員協助下進行。川普交接團隊尚未完成簽署聯邦總務署協議的程序。川普及其幕僚對政府官員抱有不信任態度，這源於他第一任期內總統通話記錄遭洩露。知情人士透露，那些外國領袖「直接打電話給川普」。

另一方面，總統拜登13日將與川普在橢圓形辦公室會晤。美國國安顧問蘇利文9日表示，拜登的首要訊息將是致力確保和平的權力交接，並將與川普討論歐洲、亞洲和中東情勢。

蘇利文接受CBS節目「面對國家」（Face the Nation）訪問時指出：「拜登將在未來70天內向國會和即將上任的政府闡明，美國不應放棄烏克蘭，因為放棄烏克蘭將導致歐洲更多的不穩定。」