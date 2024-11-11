準備向川普交保護費？傳台灣考慮向美買神盾艦甚至F-35

台灣據傳正考慮向美國採購大批神盾級驅逐艦甚至F-35在內武器，向即將上任的川普政府表明加強自身國防以對抗中國大陸的決心。

英國金融時報引述多位知情人士報導，台北考慮的清單，除神盾艦外，還有E-2D 空中雷達預警機、更多愛國者飛彈，甚至考慮採購對華府十分敏感的 F-35戰鬥機。

前川普政府官員透露，台灣會在美國國家安全顧問人事確認後，提出一項「非常大膽」（very aggressive）的採購計畫。

據報導，台灣國安官員表示，已和川普團隊進行「非正式討論」，商討台灣應該採購何種武器以展現投資國防的決心。

原國防部官員，也是可能延攬加入國防部或國安高階職務熱門人選柯伯吉（Elbridge Colby）一直敦促呼籲台灣增加軍費開支。他最近在社交媒體平台X上寫道：「關心台灣的人應該非常明確地表達，他們需要大幅度加強防禦，因為他們的命運岌岌可危。」

金融時報引述台灣官員和國防專家指出，台灣若要展現鞏固國防的決心，需要除神盾艦之外更高價的項目，像是要求提供F-35。