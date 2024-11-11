本周開盤前 五件國際事不可不知

在川普二度當選美國總統的激勵下，美股上周五（8日）連續四日收紅，為今年最佳單周表現，標普500指數今年第50度改寫歷史新高。美國股市今逢退伍軍人節休市一日，本周公布的通膨數據將決定川普行情能否繼續發威。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

川普行情發威標普創高 美股最佳單周表現 後市聚焦通膨

道瓊工業指數上周五一度突破44,000點關卡，標普500指數也一度站上6,000點大關，收盤漲勢稍退，各收斂至上漲0.6%和0.4%，但一周下來漲幅仍分別高達4.6%和4.7%。那斯達克指數周五微漲0.1%，一周大漲5.7%，三大指數本周二度同創收盤新高。美國股市今逢退伍軍人節休市一日。

小型股表現更佳，羅素2000小型股指數周線上漲逾8%，費城半導體指數回落0.8%，但一周漲幅也多達5.8%。台積電ADR平盤作收，周線上漲4.3%，較台北交易溢價18.6%。

投資人看好川普重返白宮後將實施減稅，並放鬆監管。聯準會（Fed）一如預期降息也給投資人樂觀的理由。

美國公債上周五上漲，幾乎收復川普當選後大跌的失地。走勢和價格相反的美國10年期公債殖利率一度降至4.27%，低於11月5日選舉日收盤的水準。

本周三和周四將分別發布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。若通膨繼續降溫，Fed可更篤定維持降息周期，也支撐近來上漲的股市；但若通膨升溫，便可能顛覆目前漲幅。

比特幣衝破8萬美元大關「加密貨幣進入黃金時代」

全球最大加密貨幣比特幣10日盤中歷來首度突破8萬美元關卡，受益於美國總統當選人川普擁抱數位資產，以及新國會有望出現較多議員抱持支持加密貨幣的立場，帶動幣圈的歡欣氛圍。

彭博資訊報導，比特幣10日盤中大漲4.7%至80,092美元，刷新紀錄，隨後有所回落。川普競選時已承諾建立比特幣的戰備儲蓄、以及指派對數位資產青睞有加的監管機關主管，力圖將美國打造成數位資產的產業中心。

特斯拉市值重返1兆美元 避險基金慘賠

特斯拉執行長馬斯克在選舉期間高調支持川普，川普勝選過後，特斯拉股價短短三天大漲28%，公司市值在8日重回1兆美元大關，馬斯克身價也飆破3,000億美元，主要是投資人預期馬斯克和川普的好交情，可讓特斯拉受惠。

特斯拉8日大漲8.2%，收每股321.22美元，市值站上約1.03兆美元，再次晉身1兆美元俱樂部，標普500指數中只有七家公司市值在1兆美元以上。特斯拉上次市值超越1兆美元，是在2022年4月。

根據彭博依據S3 Partners的數據估算，從選舉日到週五收盤，做空特斯拉的避險基金在帳面上損失至少52億美元。

川普回來囉！

川普將於周三在白宮和拜登會面，討論權力交接事宜。川普也先點名不會入閣的人選，一是初選的對手海莉（Nikki Haley），一是前國務卿龐培歐。

彭博專欄作家Max Hastings認為，如果川普和普亭聯手對烏克蘭施壓，北約和集體西方安全的未來將黯淡無光。另一位彭博專欄David Fickling則指出，川普二度執政最重要的影響可能會出現在中國大陸的氣候政策上。如果中國希望拉攏盟來爭取全球霸主地位，現在正是展現為乾淨能源形象的大好機會，以對抗一個沾滿石油且日漸衰落的美國帝國。

路透：美商務部已發函 台積電 AI 晶片暫停出貨對岸

路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一（11日）起，暫停出貨採用7奈米以下製程、常用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶。

路透報導，知情人士指出，美國商務部已致函台積電（2330），對某些出貨中國大陸的7奈米以下製程先進晶片，實施出口管制。這些晶片用於AI加速器和繪圖處理器（GPU）。