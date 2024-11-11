Fed「鷹王」卡斯哈里：美經濟強勁 但通膨未完全平息

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周日（10日）接受CBS的Face the Nation節目訪談時說，隨著聯準會打擊通膨取得進展，美國經濟顯著保持強勁，但事情「並未完全達陣」。

他說，「我們必須完成工作。我們想要有通膨會一路回落到2%目標的信心」。

聯準會上周四降息1碼，是連續第二次降息。卡斯哈里上周六表示，強勁的經濟和較高的生產力成長可能導致決策者在未來幾個月內降息的幅度小於先前預期。

央行官員9月時預測年底前可能再降息1碼，卡斯哈里周日重申此一預測。他說，「12月當然有可能再降息一次」。

美國總統當選人川普承諾將大規模遞解非法移民出境，引發經濟和勞動市場會受到何種影響的疑問。卡斯哈里表示，這可能對部分美企造成「干擾」，而移民勞工外流對通膨的影響尚不明朗。

他強調，現在判斷新政府和新國會的潛在政策會如何影響經濟和利率軌跡，為時過早。實際政策如何、如何執行，存在許多不確定性。聯準會將靜待政府其他部門的決定，然後再分析這對經濟的意義為何。