快訊

古巴外海規模6.8強震！老屋崩塌 居民驚逃：畢生經歷最強烈地震

Fed「鷹王」卡斯哈里：美經濟強勁 但通膨未完全平息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，聯準會打擊通膨取得進展，但「並未完全達陣」。路透
美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，聯準會打擊通膨取得進展，但「並未完全達陣」。路透

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周日（10日）接受CBS的Face the Nation節目訪談時說，隨著聯準會打擊通膨取得進展，美國經濟顯著保持強勁，但事情「並未完全達陣」。

他說，「我們必須完成工作。我們想要有通膨會一路回落到2%目標的信心」。

聯準會上周四降息1碼，是連續第二次降息。卡斯哈里上周六表示，強勁的經濟和較高的生產力成長可能導致決策者在未來幾個月內降息的幅度小於先前預期。

央行官員9月時預測年底前可能再降息1碼，卡斯哈里周日重申此一預測。他說，「12月當然有可能再降息一次」。

美國總統當選人川普承諾將大規模遞解非法移民出境，引發經濟和勞動市場會受到何種影響的疑問。卡斯哈里表示，這可能對部分美企造成「干擾」，而移民勞工外流對通膨的影響尚不明朗。

他強調，現在判斷新政府和新國會的潛在政策會如何影響經濟和利率軌跡，為時過早。實際政策如何、如何執行，存在許多不確定性。聯準會將靜待政府其他部門的決定，然後再分析這對經濟的意義為何。

聯準會 通膨

延伸閱讀

「川普2.0」半導體通膨蠢動 業界陷成本轉嫁拉鋸戰

川普大勝 法人：政治不確定性已轉變為政策不確定性

加權指數神龍擺尾 周線終結連二黑翻紅

假設00878和00919皆「降息打8折」怎應對？ 真星華：增張數維持股利水平

相關新聞

常春藤校產基金績效疲弱 耶魯、普林斯頓表現最差

受累於私募市場表現低迷，美國常春藤盟校校產基金去年度的投資績效疲弱，已連續第二年落後於整體大專院校平均。

海外留學 美國學生熱搜

美國總統當選人川普奪回白宮後，促使考慮出國留學的美國學生大增。但留學顧問業者說，由於多數人是以長遠眼光評估自身受教前景，...

馬斯克力挺川普…76歲貴氣母親大選後首現蹤！傳將在上海代言陸品牌

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在今年美國總統大選力挺川普重返白宮成為焦點，而他的76歲的母親梅伊馬斯克（May...

美大法官熱門人選 台裔何俊宇奮鬥有成

美國大法官可能將首次出現台裔人士！共和黨總統當選人川普近日陸續公佈人事相關安排，來自台灣的現任聯邦第五巡迴上訴法院的法官「何俊宇」，是大法官目前最熱門的人選。何俊宇在台北出生，家庭很早就移民到美國，他受訪時透露曾受種族歧視，外界期待他上任後能替移民發聲。

西雅圖中國城2天10起隨機砍人案 9傷 34歲男被捕 動機不明

華盛頓州西雅圖市警方表示，自7日起市內中國城國際區(Chinatown-International District)一...

如何大規模驅逐無證客？川普幕僚已在規畫 第1步要先做這件事

總統當選人川普的顧問正加緊努力，擘畫各種方式，準備兌現他大規模驅逐非法居留在美移民的競選政見，例如如何找到資金支付此一行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。