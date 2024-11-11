海外留學 美國學生熱搜

美國總統當選人川普奪回白宮後，促使考慮出國留學的美國學生大增。但留學顧問業者說，由於多數人是以長遠眼光評估自身受教前景，受選舉結果影響不大，因此考慮人數增加，未必就會反映在最後提出申請的人數。

高等教育資訊供應商Studyportals表示，在美大選結果確認當日，搜尋海外學士和碩士課程的美國學生跳增逾五倍，由每日平均2,000次增加至近11,000次，其中以對英國、加拿大、德國和愛爾蘭的興趣最高。

Studyportals執行長凡瑞斯特說，學生「興趣以這麼快的速度轉向，堪稱前所未見，上次川普任內也有類似趨勢，但規模沒有這次大」。多倫多大學表示，現在要找到入學申請的趨勢變化，還為時過早，但在2016年川普當選後不久，在網上搜尋該校的人數翻漲12倍，當時也因此招攬到一些美國頂尖學者。